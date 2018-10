Store rejsedag: Her er tre gode råd til dig, der vil undgå ferietrafikken

De fleste rejsende foretrækker varmen fra feriesolen frem for forøgede temperaturer forårsaget af anspændte miner i en tæt pakket familiebil, mens motorvejskøerne snegler sig afsted.

Lørdag er store rejsedag for tusinder af fynboer i forbindelse med efterårsferien, og ifølge Vejdirektoratet forventes ferietrafikken at toppe hen mod middagstid.

- Det bliver især E45 omkring Kolding og den vestlige del af fynske motorvej, der får besøg af ekstra trafikanter, fortæller Nicholas Petersson, der er vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

- Trafikken kommer primært til at bevæge sig fra Hovedstadsområdet over Fyn i retning mod Jylland. Også ruten mod Tyskland forventer vi, bliver belastet.

Men heldigvis kan du med disse tre råd forøge dine chancer for at få god start på ferien.

1) Kør før klokken 10.00

Ifølge Vejdirektoratet kommer ferietrafikken til at toppe i tidsrummet mellem 11 og 13. Derfor kan det være en god idé at få pakket bilen og begive sig afsted i god tid. Hvis man vil være på den sikre side, kan man forlade hjemmet allerede før klokken 10, vurderer Nicholas Petersson.

2) Hold dig orienteret

Det er en god idé at holde sig orienteret om ferietrafikken løbende. Det kan du blandt andet gøre med Vejdirektoratets app, der fortæller om den seneste udvikling på vejene. Nicholas Petersson anbefaler, at man kaster et blik på appen allerede før afgang, så man kan overveje, om ruten eventuelt skal lægges om.

3) Husk væske til alle passagerer

Skulle uheldet være ude, så man pludselig finder sig selv i en tæt pakket feriekø, er det en god idé at sørge for væske til passagerne på turen. Rejsetiden kan blive lang, og det kan gå ud over såvel humør som kroppens energiniveau.

Når danskerne skal hjem igen, er der samme problem også primært lørdag. Derfor anbefaler Vejdirektoratet, at man orienterer sig om trafikken, inden man tager afsted. Derudover skal man lytte til trafikmeldinger eller få sidemanden til at tjekke trafikken på Vejdirektoratets app under rejsen.

