Her er vinderne af fem nyrenoverede computere

Forskerne bag kampagnen Frit Lejde har modtaget 1053 besvarelser på deres spørgeskema om danskernes forhold til genbrug af elektronik.

Vi er utrolig glade for, at så mange har valgt at bidrage til vores undersøgelse. Der er mange flere besvarelser, end jeg havde regnet med. Vi har fået besvarelser nok til at have et ordentligt statistisk grundlag. Henrik Wenzel, professor i cirkulær økonomi, Syddansk Universitet.

Han er professor i cirkulær økonomi på Syddansk Universitet og idémand til Frit Lejde.

Frit Lejde er et forskningsprojekt hvor Henrik Wenzel og hans hold forsøger at afdække muligheder og barrierer for mere genbrug af elektronik.

I dag smider hver dansker i gennemsnit 24 kilo elektronik ud om året, og undersøgelser viser, at mange apparater stadig virker, når vi kasserer dem. Frit Lejde forsøger at undersøge, hvordan man til gavn for klimaet kan ændre den adfærd.

Her er vinderne

En del af kampagnen var et spørgeskema, som man kunne svare på via TV 2/Fyns hjemmeside.

Og som en gulerod havde forskerne udlovet fem nyrenoverede computere fra computerrenoveringsfirmaet Refurb. Alle, der besvarede forskernes spørgeskema, er med i lodtrækningen om de fem computere.

Og nu er tiden kommet til at afsløre vinderne.

Så sidder du med en af følgende lodder, så er du den heldige vinder af en nyrenoveret computer.

præmie er nr. 322179 – ses her: https://www.refurb.dk/p/lenovo-thinkpad-x1-tablet/77082 præmie er nr. 312201 – ses her: https://www.refurb.dk/p/hp-elitebook-folio-1040-g1/76863 præmie er nr. 328380 – ses her: https://www.refurb.dk/p/hp-x360-310-g2/75378 præmie er nr. 340543 – ses her: https://www.refurb.dk/p/hp-x360-310-g2/75378 præmie er nr. 342583 – ses her: https://www.refurb.dk/p/hp-x360-310-g2/75378

De fem vindere kan kontakte professor Henrik Wenzel via e-mailen her: henrik.wenzel@kbm.sdu.dk

Det er vigtigt, at vinderne skriver til Henrik Wenzel fra den e-mail, de anvendte i spørgeskemaet.

Desuden er det vigtigt, at man sender svarmailen med lodnummeret, man modtog efter besvarelsen af spørgeskemaet, når man henvender sig til Henrik Wenzel.