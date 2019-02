Her er vinderne af Odense Live Prisen

Den 49-årige fynbo Claus Hempler fik lørdag aften tildelt hovedprisen på 40.000 kroner, da Odense Live Prisen blev uddelt.

Prisen gives til den kunstner med fynske relationer, der "har udmærket sig det seneste år gennem liveoptræden, produktion eller anden musikalsk aktivitet".

Og netop Claus Hempler er de seneste par år blevet mere synlig på den danske musikscene. Han har et nyt album undervejs, dukkede op i TV 2-programmet "Toppen af poppen" og var op gennem 1990'erne medlem af det fynske band Fielfraz.

Solo på dansk

Claus Hempler har de seneste 20 år markeret sig som en stilskabende soloartist og trækker klare referencer til kunstnere som afdøde David Bowie, Elvis Costello, Nick Cave og Sort Sol-forsangeren Steen Jørgensen.

Men selvom han er stærkt inspireret af udenlandske navne, vil hans kommende album være på dansk. Og det er første gang i karrieren, at han udkommer på sit modersmål.

I 2017 udgav han sammen med Dicte, som, ligeledes i 1990'erne, var frontfigur i bandet Her Personal Pain, det kritikerroste album "Uppers". Sammen har de det seneste årti markeret sig med årlige koncertrækker under navnet The Dark & Stormy Sessions.

Pris på unge og gamle

Ved Odense Live Prisen blev der desuden uddelt en talentpris. Den gik til bandet The Love Coffin. Med prisen følger et legat på 30.000 kroner.

Odense-bandet Mawic fik en pris på 10.000 kroner for stærk liveoptræden, mens 75-årige Johnny Reimar, som er født i Odense, blev hædret med Æresprisen for et langt liv med musik.

