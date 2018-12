Fynsk topplacering: Her får du bedst og dårligst behandling

Hvis du skal have tilladelse til at bygge et hus eller lave store ombygninger, så får du i Assens Kommune den bedste behandling.

De er nemlig Danmarksmestre i byggesagsbehandlinger sammen med Thisted Kommune.

Det er DinGeo, der har rangeret landets 98 kommuner ud fra kriterier som sagsbehandlingstid, prisen for sagsbehandlig og antal klager i forhold til behandlede byggesager.

Borgerne i Assens Kommune får altså den hurtigste sagsbehandlingstid på kun 17 dage. Det er intet gebyr for behandlingen og så får indbyggerne i Assens korrekte svar. Der er nemlig ingen klager over byggesagsbehandlingerne.

Generelt er de fynske kommuner rigtig godt placeret på ranglisten over byggesagsbehandlinger. Hele seks kommuner placerer sig i top-tyve. Kun Svendborg Kommune ligger helt i bund med en plads som nummer 92 ud af 98.

Her kan du få overblikket over, hvordan de fynske kommuner klarer sig.

Byggesagsbehandling - Sådan klarer de fynske kommuner sig Her få du overblikket over hvordan de fynske kommuner er placeret på ranglisten. Tallene i parantes angiver sagsbehandlingstiden i dage / timeprisen. 1. Assens Kommune: (17 dage / gratis) 6. Nordfyns Kommune (26 dage / gratis) 7. Faaborg-Midtfyn Kommune (29 dage / gratis) 11. Nyborg Kommune (31 dage / gratis) 12. Langeland Kommune (23 dage / 350 kr.) 20. Odense Kommune (40 dage / gratis) 23. Middelfart Kommune (22 dage / 600 kr.) 40. Kerteminde Kommune (28 dage / 392 kr.) 58. Ærø Kommune (42 dage / gratis) 92. Svendborg Kommune (42 dage / 690 kr.) Kilde: DinGeo

Rangeringen af kommuner viser også, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem gebyr og sagsbehandlingstiden. Hørsholm Kommune i Nordsjælland har landets højeste gebyr, men en forholdsvis lang sagsbehandligstid og og en relativt høj andel af klager.