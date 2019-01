Her giver fynboerne størst rabat på villaen

Færre købere får rabat, når de køber en villa, og de rabatter der bliver givet er mindre end på noget andet tidspunkt i 2010’erne. Det viser nøgletal for 2018 fra Boligsiden.dk.

Det betyder dog ikke, at det har været umuligt at prutte om prisen på et hus i 2018.

Således har det på Fyn og øerne været sælgerne på Langeland, som har været mest friske til at give et afslag i prisen.

Her er det gennemsnitlige nedslag i prisen på 9,4 procent, viser Boligsidens beregninger. Beregningerne viser også, at langelænderne har været landets nemmeste at få pruttet ned i pris.

Blandt de 20 kommuner der sidste år gav den største rabat finder man også Assens Kommune. Her blev der i gennemsnit givet seks procent i rabat til køberne af en villa.

- Der er hård kamp om køberne i yderområderne, så du er som sælger nødt til at slå til, når en interesseret køber melder sig. Det er selvsagt en god forhandlingsposition for køberen. Det gælder for Langeland Kommune, men også for de andre kommuner på top 20, der ligger i udkantsdanmark eller i en landsdel, hvor det traditionelt er svært at sælge huset, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør, Boligsiden.dk.



Artiklen fortsætter under tabellen ...

Interesse for det "yderste Danmark"

Boligsiden.dk kan samtidig notere, at der i det forgange år har været fremgang i antallet af handler i de fleste af de kommuner, hvor der blev givet størst nedslag.

- Det vidner om en øget interesse for at bosætte sig i de yderste dele af Danmark. Det betyder, at flere huse bliver vedligeholdt og renoveret, og det gør disse områder endnu mere attraktive og kan tiltrække flere ressourcestærke tilflyttere, siger Birgit Daetz.

Mens køberne fik de største 2018-nedslag i Langeland, Struer og Tønder, blev der givet en rabat på mellem 1,9 og 2,2 procent i Egedal, Glostrup og Halsnæs, der dermed er de kommuner, hvor køberne fik de laveste nedslag.

I godt 30 kommuner fik køberne i gennemsnit forhandlet mere end fem procent af udbudsprisen. Rabatten på villaer solgt landet over var i gennemsnit på 4,3 procent.