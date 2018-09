Her har familie med fem børn boet i 17 år - nu skal deres hjem måske rives ned

Sammen med sin kone og fem børn bor Said Hassan i Bøgeparken i Vollsmose. Han forstår ikke, hvorfor de ikke bare kan blive boende.

I forbindelse med den nye Vollsmose-plan skal omkring 1.000 familieboliger i Odense-bydelen rives ned eller laves om.

Det er endnu ikke meldt ud, hvilke lejligheder der skal rives ned, men ifølge politikernes plan begynder man i Bøgeparken. Her bor Said Hassan, hans kone og deres fem børn.

- Jeg vil hellere bo i et telt her end at flytte. Jeg har boet her i mere end 17 år - måske 20 år, siger Said Hassan til TV 2/Fyn.

Frygter splittet familie

Parret har tre piger og to drenge. De fire ældste går i skole i Vollsmose, mens den yngste går i børnehave.

Han frygter, at hans familie bliver splittet, hvis de skal flytte til Dalum, Hunderup eller et tredje sted.

- Min mor bor lige bagved i den anden bygning. Min søster på den anden side af Egeparken. Vi har et godt sammenhold, forklarer Said Hassan, der er købmand og har butik i samme bygning som lejligheden.

Børnefamilien giver cirka 7.000 kroner i husleje for 114 kvadratmeter samt købmandsbutik. Foto: Flemming Ellegaard

Said Hassan (til højre) har tre piger og to drenge. Foto: Flemming Ellegaard

De 1.000 familieboliger i Vollsmose skal gå fra status som almen bolig til studiebolig, ældrebolig eller ejerlejlighed. Derudover skal der opføres 1.600 nye ikke-almene boliger.

Jeg vil hellere bo i et telt her end at flytte. Jeg har boet her i mere end 17 år Said Hassan

Det er et enigt byråd i Odense, der har besluttet, at familieboligerne i Vollsmose skal rives ned eller laves om.

Politiet skal løse problemer i Vollsmose

Blandt andet på grund af kriminalitet og andre problemer skal der laves om på beboersammensætningen i den odenseanske ghetto. Said Hassan genkender dog ikke billedet af Bøgeparken som et uroligt område med ballade.

- Det sker en gang imellem. Det er sjældent. Politiet skal få fat i dem (de kriminelle, red.) og få dem ud. Det er politiets arbejde, siger Said Hassan, der ikke mener, at nedrivning af boligblokke løser problemet.

- Det er skidt. Det er ikke en løsning på problemet. Politiets arbejde skal løse problemerne, siger Said Hassan.

- Hvorfor må vi ikke bo her, når vi i forvejen bor her? Det er uretfærdigt.

Husleje på 7.000 kroner

De syv mennesker i Said Hassans familie bor på 114 kvadratmeter til en husleje - inklusiv butikken - på cirka 7.000 kroner om måneden. Det mener Said Hassan ikke, at han kan finde lige så billigt andre steder i Odense.

- Jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg har lige investeret i nyt gulv.

Det er regeringens plan, at Danmark skal være uden ghettoer i 2030.