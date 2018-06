Her kan børnene noget helt særligt med sang

I en børnehave i Assens traller, nynner og skråler de løs - både voksne og børn. Fredag fik de endelig papir på, at børnehaven kan noget helt særligt med sang.

- Nu skal vi ha' en tossesang - en tossesang - en tossesang - og alle kan være med.

I en rundkreds på en græsplæne synger børn og pædagoger en af dagens utallige sange. Tossesangen kræver, at man klapper, vrikker med kroppen og husker hvor man er nået til.

Men det er intet problem i Børnehaven Østerled. For Østerled er ikke længere bare en børnehave. Det er en sangglad børnehave.

Der skal lige vrikkes med rumpetten, mens man synger tossesangen. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Børnehaven Østerled i Assens blev fredag som én af de første på Fyn certificeret som sangglad daginstitution. Det betyder, at de kan noget helt særligt med sang.

- Det betyder uendeligt meget. Vi er utrolig stolte af certificeringen. Det betyder, at sang er blevet en meget mere struktureret og aktiv del af vores børnehverdag, siger daglig leder, Karin Ladefoged.

Sang på potten og i konflikter

Gennem det seneste år har børnehaven deltaget i Projekt Sangglad, der er udviklet af Sangens Hus og støttet af Nordea-fonden.

I børnehaven er det nu blevet lige så naturligt at synge, som det er at spise eller lege.

- Selvfølgelig har vi altid sunget her i børnehaven - det har vi gjort i over 30 år. Men nu synger vi på en ny måde. Man styrer aktiviteten på en ny måde, man går til opgaven på en ny måde. Og man synger også i nogen situationer, hvor man måske ikke har sunget før, siger Karin Ladefoged.

- Det kan for eksempel være på badeværelset, men det kan også være i konfliktsituationer, fortæller Karin Ladefoged.

- Man tæller ikke: Én, to, tre - sid så stille. Man går bare i gang på en meget inkluderende måde, så alle børn - også dem, der måske har det lidt svært i børnefællesskabet, faktisk finder en ny plads.

Har I kunnet mærke en forskel?

- Ja, jeg tænker, at alle børn har fået en ny plads i det her sangfællesskab. Og børn, uanset hvor de kommer fra, har en stemme, som er værdifuld. Og uanset hvor du er i din udvikling, er der plads til dig. Det gør en forskel. Det kan vi mærke, siger Karin Ladefoged og uddyber:

- Jeg synes, at vi kan se, at børnene kan holde koncentrationen længere. Og jeg synes, at vi kan se, at børnene har lyst til at være med i det. Det taler til noget i barnet på en ny måde, fortæller Karin Ladefoged.

Sang giver koncentration, men når der nu kommer journalist og kamera, skal man jo lige se, hvad det er for noget. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Sangen har endda også smittet af på de voksne.

- Vi starter faktisk vores personalemøder med at synge. Det er en goddagsang - og vi slutter af med en farvelsang. Der letter taget, fordi der er en god energi. Og vi går alle sammen glade derfra. Det kan altså også noget i voksenhøjde, fortæller Karin Ladefoged.

Tirsdag certificeres endnu en fynsk børnehave, når Børnehaven Fuglereden i Assens får papir på at være en sangbørnehave.

Målet er at få 100 sangglade daginstitutioner i 2020.

Her kan du se, hvor mange institutioner, der er med i projektet.