Her kan der komme regn mandag

Regnbyger kan mandag lokalt hjælpe på tørken flere steder på Fyn.

Uge 28 er en ferieuge, så de fleste vil sikkert stadig gerne have tørvejr. Meningerne er dog meget delte. Mange haveejere byder regnen velkommen, og naturen er også glad for, hver eneste dråbe der falder.

Det er et lille lavtryk i Kattegat, der er årsagen til, at der endelig vil falde nogle regnbyger. Mest regn ser der ud til at komme nær Kattegat. Modellen her har over 20 millimeter til Djursland og på Fyn.

Bygerne kommer nordfra, så de første vil falde i eftermiddag i det nordlige Jylland. Sen eftermiddag og tidlig aften breder bygerne sig mod syd og stiger i intensitet. Lokalt kan bygerne være ledsaget af torden og kraftige vindstød.

Tørke i hele landet

Andre prognosemodeller har færre byger, men der er forholdsvis enighed om, at de fleste og kraftigste byger kommer nær Kattegat.

Prognose med regnbyger i dag, særligt på Djursland og Fyn. Foto: TV 2 VEJRET

Normalt falder der 66 millimeter regn i Danmark i juli måned. I år har vi endnu den første millimeter til gode. I maj og juni fik vi sammenlagt 42 millimeter, hvor der normalt kommer 103 millimeter. Samtidig har vi siden begyndelsen af maj haft langt mere solskin og varme end normalt. Det har betydet meget stor fordampning, så den danske natur savner i den grad vand.

I stort set hele landet ligger tørkeindekset på ti ud af ti. Det betyder, at der mangler mindst 100 liter regn per kvadratmeter.