Her kan du bade i år: 38 blå flag til fynske strande

En lang række fynske strande kan igen i år hejse det blå flag, mens en enkelt fynsk havn i år må lade det ligge i skuffen. Faaborg Havn vil ikke længere være en del af ordningen

Mens lufttemperaturen indbyder til en snarlig dukkert, har Friluftsrådet offentliggjort oversigten over strande og havne med blå flag, og i år er der 38 fynske strande på listen, mens Faaborg Havn har frasagt sig retten til at lade det blå flag smælde. Dermed er der i år kun otte fynske havne på listen mod ni sidste år. Faaborg satser i stedet på at lade sig mærke under ordningen Blue Star Marina.

Det blå flag hejses på strande og lystbådehavne over hele verden som et tegn på, at stranden har et særligt niveau for rent badevand, gode faciliteter og livredning i badesæsonen. For havnene drejer det sig om vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø og faciliteter.

En god oplevelse

- Det Blå Flag i flagstangen er en nem måde at fortælle strandgæster, at her bliver der gjort noget særligt for at give dem en god strandoplevelse, hvor de kan føle sig trygge, fordi der er styr på både naturformidling, livredning og kvaliteten af badevandet, siger Jan Ejlsted, Friluftsrådets direktør.

Læs også Sommervarme rammer Fyn

Det blå flag går til tops i de fleste kommuner med aktiviteter den første weekend i juni.

I alt 215 danske strande og 25 havne har i år mulighed for at bruge det blå flag. På verdensplan vajer flaget over mere end 4.000 strande og lystbådehavne.

Krabber, fisk og drager

Ud over strande og havne findes der også 13 Blå Flag-centre med sommeraktiviteter for børn og voksne. Det kan være vandretur langs stranden, hvor man sanker og lærer om strandens urter og børnene kan fange krabber, klappe fisk eller bygge drager.

De to fynske centre er Øhavscenter i Faaborg samt Fjord & Bælt Centret i Kerteminde.

- Blå Flag centrene formidler vores spændende og ret unikke kystnatur. Aktiviteterne er populære i sommerlandet, fordi man får lidt flere oplevelser med hjem og måske også ny viden om vores natur, fortæller Jan Ejlsted.

Kriterierne for at få et blåt flag fastsættes og kontrolleres af den internationale blå flag-komite, men administreres af Friluftsrådet. Antallet af blå flag i Danmark har været svagt faldende de seneste år.

Du kan få overblik over de blå flag ved at klikke her