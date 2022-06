Se kortet: Her kan du blive testet og vaccineret på Fyn

En række fynske apotekter tilbyder også vaccinen. I Odense drejer det sig om Sct. Hans Apotek og Bellinge Apotek, men som det fremgår af kortet, er det også muligt på apoteker i Bogense, Nyborg, Faaborg og Rudkøbing.

Derudover er det muligt at blive vaccineret hos din egen læge. Kontakt din egen læge, og hvis de ikke tilbyder vaccinen, kan de henvise dig til en anden læge, der gør.

Satser på pcr-test

Tilbuddet om vaccination mod coronavirus kommer ifølge statsminister Mette Frederiksen (S), fordi vaccinerne skal være et værktøj til at undgå at dele af samfundet må lukke ned igen, som det skete flere gange under coronapandemien.

På onsdagens pressemøde kom det frem, at regeringen satser på pcr-test frem for lyntest, som under pandemien var en udbredt mulighed.

- Vi vil hurtigt kunne skalere op og udføre 200.000 daglige pcr-test, hvis det bliver nødvendigt, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Derfor er forventningen ikke, at der igen dukker en masse lyntestcentre op i efteråret.

Selv om millioner af danskere igen skal vaccineres mod coronavirus, er der dog ikke grund til bekymring lige nu, vurderer Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum.