Overblik: Her kan du få ekstrem hurtig internetforbindelse på Fyn

Fremtidens lynhurtige internet rykker ind flere steder i det fynske. Den sydfynske ø Bjørnø er med et nyt kabel blevet koblet til fibernettet, så øboerne kan få en internetforbindelse, der er tusinde gange hurtigere end en almindelig bredbåndsforbindelse.

Læs også Skib rev internetkabel til ø i stykker: - Så smed TDC en bombe, og vi kunne ikke sige noget

Samtidig er der på en anden sydfynsk ø, Langeland, borgermøde onsdag aften om fremtidens planer omkring internettet. Her vil man også forsøge at få gravet fibernet ned i jorden, så langelænderne også kan få det hurtigst tilgængelige internet.

TV 2/Fyn giver dig herunder et overblik over, hvor på Fyn man kan være heldig at koble sig på fibernettet.

Som det fremgår af kortet, er det især på Langeland, at det halter gevaldigt med fibernet. De røde områder markerer, hvor der endnu ikke er fibernet. Du kan tjekke her, om du kan få fibernet på din adresse.

Kortet med Energistyrelsens data er opdateret i februar 2019. Foto: Energistyrelsen

Ikke alle husstande i de grønne områder har adgang til fibernet endnu, da det kræver, at fiberkablerne er trukket ind til de enkelte husstande.

Og hvad er så forskellen på fibernet og bredbånd?

- Forskellen som forbruger er primært hastigheden. Fibernet leveres via lyslederkabler, som leverer hurtigere forbindelser end almindelige bredbånd. Den anden forskel er, at fibernet typisk leveres med samme hastighed på download og upload, oplyser Morten Storgaard, der er redaktør på netkablet.dk.

5.000 gange hurtigere forbindelse

I nogle tilfælde er fiberkabler 5.000 gange hurtigere end bredbåndskabler.

En væsentlig forskel er dog også, at du ikke oplever en langsommere forbindelse, fordi naboen også vil streame film eller tv-serier samtidig med dig.

- Ved almindeligt bredbånd vil du opleve, at der er tidspunkter, hvor nettet er ekstra belastet, for eksempel om aftenen når der er mange, som ser serier på Netflix, eller hvis der er nogen, som spiller tunge computerspil, siger Morten Storgaard.

- Det vil ikke være et problem på samme måde, hvis du benytter fibernet, fastslår han.

Læs også Fynboer får Europas hurtigste internet: 11 gange stærkere end før

I første omgang blev fibernettet etableret omkring de større byer, men flere dele af landet kommer i stigende grad med, senest altså Bjørnø, der ligger ud for Faaborgs kyst.

- Vi kigger selvfølgelig løbende på, hvor vi skal rulle fiber ud næste gang, og hvis muligheden byder sig, vil jeg ikke udelukke, at vi i fremtiden kommer til at levere fibernet til andre små øer i Danmark, siger Uffe Tomasson, der er underdirektør TDC Operations.

- Når vi har valgt Bjørnø, er det også en slags held i uheld for Bjørnø-beboerne, for samtidig med at vi havde behov for at trække et nyt kabel til øen, skulle Faaborg Vand også etablere en ny vandledning. Det gav derfor rigtig god mening, at vi i samme ombæring fremtidssikrede internetforbindelsen, så vi bringer Bjørnø op i den absolutte digitale superliga, fortæller Uffe Tomasson.

Almindeligt bredbånd er tilgængeligt i det meste af landet.

Fibernettet er omtrent dobbelt så dyrt om måneden som en almindelig bredbåndsforbindelse.