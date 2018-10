Storslået udsigt: Her kan du se til Storebælt og Lillebælt

Når man står heroppe, så ser man Bauhaus og Ikea lige ude på den anden side af træerne. Så det føles egentlig som om, at tingene er rigtig tæt på. Jonas Hostrup, Home

Det er kun rå beton og træstakitter, der danner ramme om den udsigt, som toppen af TBT-Tower i Odense lukker ind gennem de mange vinduer på 16. etage.

Der er endnu ti måneder til, at Odenses nye prestige-bygning står klar, og derfor er vejen til udsigtspunktet også med en udvendig elevator og midlertidige trappetrin i trækasser.

Fra toppen af tårnet er der 60 meter til trafiksummen, togbaner og Thomas B. Thriges Gade.

Men løfter man blikket op og ud en dag, hvor vejret er klart, er der fra udsigtspunktet ikke langt til resten af Danmark.

- Du kan se broerne, når det er klart. Det er ret imponerende, når solen skinner, og der ikke er nogen skyer, siger ejendomsmægler hos Home Jonas Hostrup.

Og det er ikke kun afstanden til resten af Danmark, der syner kortere.

- Normalt når man bevæger sig rundt i Odense, specielt i de her tider med trafikudfordringer, synes man tit, at der er langt til de forskellige ting, men når man står heroppe, så ser man Bauhaus og Ikea lige ude på den anden side af træerne. Så det føles egentlig som om, at tingene er rigtig tæt på, siger Jonas Hostrup.

Byggeriet af TBT-Tower forventes at stå færdigt i juli 2019. Foto: Jakob Risbro

38 procent solgt

Ud af de i alt 47 lejligheder er 18 solgte indtil videre. Heriblandt er penthouselejligheden på 16. etage en af dem, der stadig er ledige på markedet og kan købes for den runde sum af 20 millioner kroner.

Der har tidligere været en interesseret køber til den øverste og dyreste lejlighed, men der blev ikke underskrevet nogen kontrakt, fordi det ikke var muligt at lave en tagterrasse og en pool på toppen af bygningen.

- Det blæser for meget til at kunne lave en tagterrasse på den etage i Danmark, siger Jonas Hostrup.

Det nuværende antal af solgte lejligheder er, hvad Jonas Hostrup havde forventet. Han regner med, at der kommer skub i slaget, når der står en prøvelejlighed klar i begyndelsen af næste år.

Der er flere lejligheder i Fyns højeste bygning, som endnu ikke solgt. Blandt andet penthouselejligheden på 16. etage. Foto: Jakob Risbro

Odense har vokseværk

Tårnet på Thomas B. Thriges Gade er én ud af 6.000 nye boliger, som skal bygges i Odense i den nærmeste fremtid.

- Der er virkelig gang i den. Det er den største byudvidelse af Odense i årtier, der er i gang netop nu, siger Jane Jegind (V), by- og kulturrådmand i Odense.

Kommunen har en strategi om at øge antallet af boliger i Odense med 10.000 over 12 år fra 2016 til 2028. For at sikre at disse boliger kommer i en lind strøm, har kommunen lavet en rækkefølgeplan for planlægningen af nye byggerier, som skal sikre, at kommunen når de 10.000 boliger.

Der er 6.000 nybyggede boliger på vej i Odense. Foto: Jakob Risbro

