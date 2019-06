Unge overvejer erhvervsuddannelser, men ender i gymnasiet: Her lytter elev til fordomme om sin uddannelse

- I den by, hvor jeg kommer fra er holdningen, at folk, der tager på erhvervsuddannelser, ikke er lige så begavede som dem, der tager i gymnasiet.

Ordene kommer fra Mads Elvekjær, der er elev på Kerteminde Efterskole. Han er én af fire elever, som TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, har testet fordomme om erhvervsuddannelser på.

I folkeskolen synes jeg meget, vi får at vide, at man har mulighed for en højere uddannelse, hvis man tager gymnasiet. Men i virkeligheden er det ikke sådan. Cecilie Stoltenberg, elev, Kerteminde Efterskole

Tobias Reiflin Larsen, en af de andre elever, supplerer:

- Jeg tror også, mange har den opfattelse, at jo højere en uddannelse, du tager, jo flere penge får du.

Ingen af de fire elever ved det endnu, men deres samtale bliver overvåget.

Blot fire-fem meter fra dem i en bil på efterskolens parkeringsplads sidder Magnus Rasmussen og lytter med til snakken om fordomme. Til daglig er han automatikteknikerelev på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Frygter dårlige muligheder for videreuddannelse

Det lille forsøg udspringer af, at mange stadig fravælger erhvervsuddannelserne til fordel for gymnasiet. Også selvom en undersøgelse viser, at mange unge overvejer erhvervsuddannelserne alvorligt.

Spørger man Magnus Rasmussen, kender han til mange, der har fordomme om erhvervsuddannelser.

- Jeg har hørt om mange fordomme igennem tiden. Men det burde ikke være sådan. Man burde kunne vælge den uddannelse, man helst vil have, uden at andre skal tale den ned, siger han.

Læser man undersøgelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, er der flere grunde til, at erhvervsskolerne bliver fravalgt i sidste ende.

Mange tror ikke, de vil passe ind på en erhvervsskole.

Mange føler sig ikke klar til at vælge et konkret hverv i en ung alder.

Mange føler ikke, at der er en erhvervsuddannelse, der appellerer til dem.

Mange føler, at en erhvervsuddannelse vil give dem dårlige muligheder for at videreuddanne sig.

Sidstnævnte er også én af de fordomme, der er oppe at vende blandt de fire elever.

Det er altså 2019

En af efterskoleeleverne, Cecilie Stoltenberg, mener, at en del af holdningen til erhvervsuddannelserne stammer fra folkeskolen.

- Det har også meget at gøre med, hvad vi får at vide om vores valg, siger hun.

- I folkeskolen synes jeg meget, vi får at vide, at man har mulighed for en højere uddannelse, hvis man tager gymnasiet. Men i virkeligheden er det ikke sådan.

Ude i bilen på parkeringspladsen giver Magnus Rasmussen hende ret:

- Man har faktisk lige så stor mulighed for at blive ejer af en virksomhed, hvis man tager en erhvervsuddannelse, siger han.

De fire efterskoleelever forholder sig også til, om erhvervsuddannelser mest er for dem, der bor på landet.

- Nu kommer jeg ikke fra den største by, men der er i hvert fald ikke nogen, der tror, at de kun kan tage en erhvervsudannelse, der, hvor jeg kommer fra, siger en af efterskoleeleverne, Micki Holmelin Brandys.

- Før i tiden var det mere sådan, at dem på landet tog en erhvervsudannelse. Dem, der boede i byerne, tog i gymnasiet, siger Mads Elvekjær.

- Men sådan er det jo ikke mere, mener Tobias Reiflin Larsen. Og i bilen er Magnus Rasmussen enig:

- Præcis. Sådan var det før i tiden, men nu skriver vi altså 2019, siger han.

Positiv over elevernes holdninger

Da de fire efterskoleelever har snakket færdig, forlader Magnus Rasmussen bilen på parkeringspladsen og overrasker dem i det lokale, de sidder i.

Han har grundlæggende været glad for de ting, han har hørt.

- Der er masser af fordomme om erhvervsuddannelser, men dem har I været ret uenige i. Det er jeg glad for, siger han, da han har præsenteret sig for de fire elever.

- Det der med at tale dårligt om erhvervsuddannelserne, det skal stoppes. Det bør være i orden at tage den uddannelse, man helst vil have.

For Mads Elvekjær var overraskelsen en god oplevelse - og i sig selv en afkræftelse af en fordom.

- Jeg synes, det var fedt. Nogle gange kan man godt have en fordom om, at elever på erhvervsuddannelser kun går i hættetrøje og cargo pants, men han havde skjorte på og repræsenterede uddannelsen på en god måde, siger han.

Sidste år gik 45 pct. af folkeskolens elever videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. 39 pct. søgte ind på gymnasiet, mens kun 6 pct. søgte ind på en erhvervsuddannelse. Af dem, der valgte gymnasiet, havde 24 pct. også overvejet en erhvervsuddannelse.