Se videoen: Her råber OB-tilhængere “homo” efter Viktor Fischer

“Viktor Fischer er homo, Viiiiiiktor Fischer er hooomo”.

Det blev der sunget i bedste Seven Nation Army-stil, kort efter FCK scorede til 0-1, i søndagens kamp på Odense Stadion. Viktor Fischer var efter kampen ude at kritisere OB-fansenes opførsel, og det, der generelt bliver råbt på stadions.

- Sidste gang vi spiller i Odense var der homofobiske tilråb. Det var der igen i dag. Det skal ikke accepteres i fodbold helt generelt. Det skal ses på linje med racisme og lignende. Det er ganske uacceptabelt, siger FCK-spilleren Viktor Fischer til TV3 Sport.

Er det værst at være en politisk ukorrekt "spasser" eller en "homobøsserøvsneger" - noget af det er desværre en del af gamet, og det er noget, der nærmest har været der siden middelalderen. Bo Kampmann Walther

I OB tager de også afstand fra gårsdagens hændelser. Både fanklubben, “De stribede”, Odense Boldklub og Jeppe Tverskov står sammen i kampen mod den slags slagsange.

- Vi er selvfølgelig kede af gårsdagens hændelser, og det er ikke optimalt, hverken på eller uden for fodboldbanen. Det er ikke foreneligt med de værdier, som Odense Boldklub repræsenterer, siger OB’s Jeppe Tverskov til TV 2/Fyn.

Ikke unormalt, at der bliver råbt ting på stadion

Der findes et væld af forskellige slagsange på diverse stadions verden over. Det gælder også Danmark, hvor fansene har særlige sange, som enten skal opmuntre egne spillere eller håne modstanderens spillere.

- Man kan kun et stykke hen ad vejen tale til folks moral, men man kommer det aldrig til livs, så længe det har den der passioneret begivenhedskarakter, som en fodboldkamp må siges at være. Det er en illusion at tro, at så længe man har med en passion og sport at gøre, at man kan nå frem til en total politisk korrekt flad pandekage. Det kan ikke lade sig gøre, siger Bo Kampmann Walther, som er medieforsker ved Syddansk Universitet og fodboldskribent.

Foruden at blive kaldt homofobiske tilråb på stadion, blev der også råbt "ludersøn". Her var det FC Københavns fans, der råbte “ludersøn” ad OB-spillerne.

- Der synes at være sådan, at der er nogle tilråb der er pænere end andre - den slags ting er jo også relative, men så længe folk går fra stadions efter kampen, og ikke er homofobe eller racister mere, så er det vel som udgangspunkt fint, spørger Bo Kampmann Walther retorisk.

For hvad er værst?

- Er det værst at være en politisk ukorrekt "spasser" eller en "homobøsserøvsneger" - noget af det er desværre en del af gamet, og det er noget, der nærmest har været der siden middelalderen, siger medieforskeren til TV 2/Fyn.