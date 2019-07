Fællestival på 14. år: Her samler gæsterne selv deres skrald

Det var en flok halvgamle hippier, der ikke gad store festivaler, der lagde grundstenene til Fællesstivalen i Stenstrup. Sådan skriver folkene bag på festivalens hjemmeside.

Jens Andersen er den ene af de to stiftere og ejer den ejendom, hvor festivalen hvert år finder sted.

- Den er ikke velegnet til at dyrke landbrug, så vi vil hellere dyrker relationer, siger han.

Siden 2006 har Fællestivalen været en tilbagevendende begivenhed i Stenstrup. Idéen bag er simpel; alle hjælper til. Det betyder for eksempel, at alle er med til at lave mad til fællesspisning, ligesom man hjælpes ad med at samle skrald op.

Få arbejdssky

Ifølge Morten Sixhøj, der er formand for Fællestivalen, skal fælleskabstanken dog ikke skræmme de mere arbejdssky væk.

- Gæster kommer på præmissen om, at man betaler for sin billet, hvor mad er inkluderet, og så hjælper man bare lidt til for at være fælles. Et par timer hist og pist, siger han.

Han fortæller, at kun meget få gæster prøver at springe over, hvor gærdet er lavest og undgå at give en hånd med.

Lidt skrald og en flyversjus

En af de gæster, der har fundet vej til festivalen er Frederik Navndrup Pedersen. Han er ikke skræmt af, at man som gæst bliver bedt om at samle skrald.

- Det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Vi drak et par bajere. Så gik vi ud og spurgte folk, om de havde skrald, og så fik vi en flyversjus. Det var skønt, siger han.

Festivalen varer fra torsdag til lørdag.

