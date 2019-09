Sensation lurer på Ærø: Miniputhold går i forlænget spilletid mod Superligaklub

Der er pokalturnering på Ærø, hvor Fynsserieholdet Marstal/Rise tager i mod Superligaklubben AGF onsdag eftermiddag.

Efter 65 minutter spillet fører hjemmeholdet nu med 2-0.

Selvom der var total AGF-dominas i 1. halvleg, formåede hjemmeholdet at bringe sig foran 1-0. Det skete på et hjørnespark, hvor Marstal/Rises anfører, Mathias Grydehøj, steg til vejrs og fik headet bolden i aarhusianernes mål. Det skete efter 40 minutter spillet.

Bolden havde ellers ikke været over på AGF's banehalvdel det meste af kampen, da udeholdet har lagt et højt pres, men dog uden at få bolden i nettet.

I 2. halvleg har Marstal/Rise parket bussen fuldstændig, men alligevel formåede de at score til 2-0 på et frispark, hvor bolden blev sat ind på et hovedstød af Magnus Grydehøj.

Her scorer hjemmeholdet til 2-0.

I det 74. minut har Jakob Ankersen fra AGF reduceret til 2-1 på en halvflugter.

Højt pres fra AGF har ført til et mål direkte på hjørnespark scoret af AGF's Alex Gersbach i det 86. minut.

Glad formand

TV 2/Fyn fangede formanden for Marstal/Rise, Maria Brygger Mortensen, i halvlegen, og hun var meget tilfreds med føringen, men skeptisk i forhold til en sejr.

- Jeg er mega gald. Det er fantastisk. Jeg tror desværre ikke på det (en sejr, red.), men jeg håber på et mirakel. Drengene har det fantastisk, men er også meget fokuseret på resten af kampen, fortalte hun.

Jakob Ankersen fra AGF scorer til 2-1.