Her skal Miljøstyrelsen holde til i Odense

440 statslige arbejdspladser flytter fra København til lokaler i Skibhuskvarteret i Odense.

Miljøstyrelsen kommer til at holde til på Tolderlundsvej 5 i Odense. Det blev afsløret onsdag eftermiddag af miljøminister Esben Lunde Larsen (V), der besøgte Odense.

Lokalerne på Tolderlundsvej 5 har tidligere tilhørt Den Sociale Højskole under University College Lillebælt. Bygningen, der er i tre etager, er oprindeligt opført til industri og er senere blevet ombygget til undervisningsformål. Nu har staten købt ejendommen.

- Vi har været meget bevidste om, at det skulle ligge tæt på Odense Banegård, så det er nemt i hverdagene - også for dem, der vælger at pendle, siger Esben Lunde Larsen til TV 2/Fyn.

Får også afdeling ved havnen

Omkring 440 medarbejdere i Miljøstyrelsen skal i løbet af 2018 flytte fra Haraldsgade på Østerbro i det centrale København til de nye lokaler i Skibhuskvarteret nær Bazar Fyn og Skattehuset.

Tolderlundsvej 5 bliver hovedsæde for Miljøstyrelsen, der får to adresser i Odense.

150 medarbejdere får plads i Englandsgade, der ligger få minutters gang derfra ved Odense Havn. De første medarbejdere rykker til Englandsgade allerede til sommer. Bygningen i Englandsgade er et moderne kontorhus, hvor også Spillemyndigheden har til huse.

Chok for medarbejdere

Flytningen af de statslige arbejdspladser fra København til Odense sker som følge af regeringens plan, der blev meldt ud i januar.

Dengang kom det som et stort chok fra medarbejderne i Miljøstyrelsen, at de skulle flytte til Fyn.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og arbejder til daglig med miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord, samt gode levevilkår for mennesker, dyr og natur.

Styrelsen har eksisteret siden 1972 og har i alt 800 arbejdspladser i hele landet.