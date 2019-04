Turister skal på krogen: Her sprøjter de tusindvis af havørreder ud

Plask. Plask. Plask. Sådan lød det sådan cirka 7.000 gange ved en lille bro ved Vejlebæk ved Kerteminde tirsdag formiddag.

Her kommer årets allerførste havørreder. Fiskene skal lokke flere turister til Fyn.

7.000 små havørreder eller smolt, som de bliver kaldt, var de allerførste, der blev sat ud på dagens store sæt-små-havørreder-ud-tur.

Så der kommer endnu flere lystfiskerturister og synes, at det er kanon at fiske her omkring Fyn, Langeland og Ærø Linda Bollerup, fiskemester

- Vi sætter små 400.000 ud på Fyn, Langeland og Ærø i vandløb, der munder ud i havet, fortæller Linda Bollerup, der er fiskemester hos Fyns Laksefisk.

Kanon at fiske på Fyn

Fiskene kom til Fyns Laksefisk i Odense som æg i efteråret 2017, og her halvandet år senere er de klar til at komme ud i den vilde natur.

- Formålet er at hjælpe havørrederpopulationen op. Det vil sige, at der kommer endnu flere havørreder omkring de fynske kyster, så der kommer endnu flere lystfiskerturister og synes, at det er kanon at fiske her omkring Fyn, Langeland og Ærø, siger Linda Bollerup.

Hos Fyns Laksefisk har de hele morgenen suget havørreder op gennem en kæmpe slange, der mest af alt ligner en kæmpe støvsuger, for at gøre de små havørreder klar til udsætningen.

De små havørreder - eller smoltene - bliver sat ud i vandløb, når de fysiologisk er klar til at vandre fra ferskvand til saltvand.

Senere vender de tilbage, når de har fået en størrelse på nogle kilo. Så det er bestemt en fisk, der er værd at hive i land Jan H. Kjeldsen, projektleder for Havørred Fyn

- Når vi udsætter smoltene, har de fået en størrelse og modenhed, hvor de kan tåle saltvand. Derfor svømmer de mod havet. Senere vender de tilbage, når de har fået en størrelse på nogle kilo. Så det er bestemt en fisk, der er værd at hive i land, forklarer Jan H. Kjeldsen, der er projektleder for Havørred Fyn.

Og det er netop også dét, der er formålet med at sætte 400.000 nye små havørreder ud rundt om på Fyn.

Hvert år har fisketurister nemlig mere end 50.000 overnatninger på Fyn. Mange af fisketuristerne kommer også typisk uden for den traditionelle højsæson om sommeren.

Frivillige skræmmer mågerne væk

Lystfiskerne skal dog ikke forvente at få en af de nye fisk på krogen lige med det samme.

- Der er jo forskel på størrelsen. De har jo også forskellige størrelse forældre, så derfor er der nogen, der allerede vil være store nok til efteråret. Men ellers vil langt de fleste være klar i 2020, fortæller Linda Bollerup.

For at passe bedst muligt på de små nye og forhindre, at de ender som mågefoder, har Fyns Laksefisk allieret sig med frivillige lystfiskere, der står klar ved de fynske vandløb.

- Så nu giver vi vores kære børn videre ud til lystfiskerne, og de står derude og skræmmer skarver og måger væk de første par dage, indtil fiskene har forladt vandløbene og er kommet godt ud i havet, fortæller Linda Bollerup.