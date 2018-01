Her vader 100 mennesker ud i iskoldt vand

Den årlige Store Vinterbadedag ved Hotel Christiansminde i Svendborg tiltrak omkring 200 vinterbadere og tilskuere.

Hvad kan være bedre end en dukkert i Svendborgsund en søndag formiddag i januar?

Spørgsmålet havde omkring 100 vinterbadere stillet sig selv og fundet frem til samme svar: Ikke noget.

Derfor trak de i badetøjet og trodsede de overskuelige varmegrader. En af dem var Giansandro Locatelli, der kommer fra Italien, men er flyttet til Svendborg i kærlighedens navn.

Giansandro Locatelli var i vandet til Store Vinterbadedag Foto: Malte Jørstad

- Lige først kommer kulden, men bagefter er det dejligt, fortalte han efter turen i sundet.

- Det er for varmt hjemme i Italien, men her kan man opleve gyset. Det var underholdende og dejligt.

Giansandro Locatelli fik ikke selskab af sin sydfynske kone i Svendborgsund, men til gengæld nød han godt af de frynsegoder, arrangørerne havde stillet til rådighed.

Kaffe, dram og vildmarksbad

Det var Hotel Christiansminde, der stod bag vinterbader-arrangementet, og ifølge hotellets salgschef var der tale om en hyldest af vinterbaderne.

I samarbejde med lokale aktører var der derfor kaffe, en dram og en portion suppe til alle, der prøvede kræfter med de livlige bølger.

- Det er blevet en populær aktivitet, og det har været voksende igennem tiden. Fra hotellets side har vi oplevet, at flere og flere af vores gæster starter dagen med en tur i vandet. Dem ville vi gerne hylde lidt og sige: 'Det er fandme sejt', fortæller Carsten V. Nielsen, der er salgschef ved Hotel Christiansminde.

Som en ekstra frynsegode havde hotellet sørget for et mobilt sauna og to vildmarksbade, som vinterbaderne kunne varme sig i efter turen i vandet.

Det er tredje år i træk, Hotel Christiansminde afholder Store Vinterbadedag ved Svendborgsund.

Vinterbaderne kunne varme sig i en mobil sauna og vildmarksbade. Foto: Malte Jørstad

