Hergé-udstilling har slået både sol, varme og forventninger

I en rekordvarm maj valgte knap 7.000 at besøge Brandts, hvor primært Hergé-udstillingen havde tag i publikum.

Mænd. Masser af mænd har siden åbningen af Hergé-udstillingen i marts været med til at sikre museet Brandts i Odense en succes.

- Vi har haft knap 7.000 gæster i løbet af maj. Det skal ses i modsætning til sidste år, hvor besøgstallet lå på omkring 4.500, så vi er godt tilfredse, indrømmer kommerciel chef Ulrik Jungersen.

Hergé står bag Haddock og Tintin. Foto: Ken Petersen

Tintin og von Trier trækker

Med til historien om besøgstallet hører, at maj med rekordvarme lokkede mange til at opholde sig udendøre og søge mod forlystelser som hav og strand frem for museerne.

- Måske har de vidst, at vi har aircondition? griner Ulrik Jungersen, der understreger, at Hergé ikke er alene om at trække kunder til.

- Vi har også Lars von Trier-udstillingen samt foto-udstillingen "Hvad Kameraet Så", så de er også gemt inde i tallet med de 7.000 gæster. Men der er ingen tvivl om, at det er Hergé, der trækker mange til museet. Det er næsten lige så stort vores Disney-udstilling, slår Ulrik Jungersen fast.

For at den foreløbige succes - Hergé-udstillingen løber frem til den 2. september - ikke falder for meget hen over sommermånederne, er en engelsksproget folder på vej. Den skal ud på biblioteker, turistbureauer, og hvor Brandts normalt har sine foldere liggende.

- Vi prøver det for at nå ud til turisterne. Det er jo en stor udstilling, som vi gerne vil have ud, også i løbet af ferieperioden, siger Ulrik Jungersen.

