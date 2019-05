Herpes lukker fynsk rideskole

En hest på den fynske rideskole Holmdrup Huse Nordbaggen i Skårup har fået konstateret herpes. Det har fået rideskolen til at lukke de næste to uger.

- Vi har fået konstateret den milde form for hesteherpes altså type fire, fortæller ejer af rideskolen Henning Hansen til TV 2/Fyn.

Læs også Mistede milliondyr hest til herpes: Fem døde i alt

Ejerne af hesten opdagede, at hesten ikke havde det så godt, og de sendte den derfor til dyrlægen. Her tog man en blodprøve, som blev sendt til Tyskland for at blive analyseret.

Tirsdag fik rideskolen så svar på prøven, og den viste, at hesten havde fået herpes af type fire. Ifølge heste-dyrlægen.dk kan herpes af denne type give luftvejsinfektioner, som kan minde om influenza.

Hesten er rask

Rideskolen har taget konsekvensen af virussen og er derfor lukket for undervisning de næste to uger.

- Dem, der har heste hos os må gerne komme, men dem, som ikke har egen hest og kun kommer for undervisning, er der lukket for de næste to uger, siger Henning Hansen.

Læs også Panik da rideskole brændte ned

Hesten er rask igen, men der er stadig smittefare ifølge ejeren. De næste ti dage vil rideskolen holde øje med de andre heste, om de viser symptomer på smitte.

Hvis det ikke er tilfældet, er der ikke længere smittefare i denne omgang, har dyrlægerne fortalt Holmdrup Huse Nordbaggen.