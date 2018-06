Hest påkørt og skadet: Politiet leder efter hvid lastbil

Sidst på eftermiddagen blev en hest med rytter påkørt af en hvid lastbil. Hesten blev skadet og lastbilen forsvandt i retning mod Brændekilde.

En hvid lastbil påkørte torsdag ved 16.15-tiden en hest med rytter i Højme.

Hest og rytter var på vej ad Gammel Højmevej mod Højmegaard Rideklub og blev påkørt mellem nummer 67 og 75.

Lastbilen forsvandt efterfølgende, og Fyns Politi leder nu efter lastbilen og dens fører.

Hestens ejer, den 25-årige Frederikke Neumann, fortæller til TV 2/Fyn, at hun og en vendinde var på vej til rideskolen med hoppen Farissa for at få springundervisning, da påkørslen skete:

- Jeg kører foran på cykel, mens min veninde rider Farissa. Bagved os kommer lastbilen og kører bag os et stykke indtil de modkørende er væk. Og så overhaler han hesten, fortæller Frederikke Neumann, og fortsætter:

- Han får skubbet til hesten. Jeg kan høre han rammer den, og så vender jeg mig om og ser Farissa hoppe, og at den er blevet skubbet nogle meter frem ad og er i panik.

Ramt på venstre balle

Det hele går stærkt, men Frederikke mener, at Farissa er blevet ramt af noget som stikker ud fra lastbilens lad. På Farissas venstre balle er der nu - i cirka 1,2 måerts højde - en større flænge.

Hverken veninden eller Frederikke når at se om der er mærker eller logo på lastbilen, og ser kun en bagende af en hvid lastbil køre videre mod Brændekilde.

Mistanke om piskesmæld

Farissa er blevet tilset af en dyrlæge. Såret er overfladisk og derfor ikke syet. Men på grund af, at Farissa blev skubbet af lastbilen er der mistanke om piskesmæld eller en rygskade.

- Det kan vi først få kigget på om en uges tid, når såret ikke gør ondt længere. Så kan vi teste om hun har smerter andre steder, forklarer Frederikke Neumann.

- Men umiddelbart - og heldigvis - ser det ud til at vi slipper for, at hun får mén.

Politiet søger vidner og chauffør

Vagtchef ved Fyns Politi, Flemming Lau, bekræfter hændelsen og beder om hjælp til at opklare sagen.

- Så har man kørt på Gammel Højmevej ved 16.15-tiden og set den hvide lastbil, vil vi gerne have en henvendelse. Det gælder også lastbilchaufføren, så vi kan høre hans version.

Chauffør og vidner kan ringe til politiet på telefon 114.

