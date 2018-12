Studerende rammes: HF & VUC Fyn nedlægger afdeling

Fra næste sommer er det ikke længere muligt at tilbyde almen kompetencegivende uddannelse og kursusforløb på Langeland.

Læs også Endnu én skulle stoppe sin uddannelse: Nu får Maria også lov til at fortsætte

Det oplyser Langeland Kommune. Årsagen er manglende økonomi til at opretholde uddannelsesstedet.

- Det bliver vanskeligere at udbyde vores uddannelser, da vi på de mindre steder ikke har volumen til at opretholde et fagligt miljø. Sammen med besparelser på finansloven fører det nu konkret til, at vi desværre må nedlægge vores uddannelsestilbud i Rudkøbing, siger Stig Holmelund Jarbøl, der er rektor på HF & VUC Fyn.

Borgmester: Det har Langeland ikke brug for

Det kommer til at berøre 55 studerende, der henvises til afdelingen i Svendborg. På Langeland beklager borgmester lukningen af afdelingen.

- Jeg er rigtig ærgerlig over beslutning. Ikke mindst fordi det er det stik modsatte, vi har brug for på Langeland, nemlig så mange muligheder for efter- og videreuddannelse som muligt. Især for de borgere, som kun har grundskolen som højeste uddannelse, eller som har brug for efter- og videreuddannelse for at kunne komme videre med deres uddannelsesønsker eller arbejdsmuligheder, siger borgmester Tonni Hansen (SF) i en pressemeddelelse.

- Jeg er allerede i færd med at undersøge, hvorvidt der kan skabes en ny eller anderledes mulighed for at kunne tage de uddannelser på Langeland, som VUC tilbyder i øjeblikket, tilføjer borgmesteren.

Konsekvensen ved lukning af uddannelsesudbuddet i Rudkøbing er, at kursisterne får længere i skole, da de fremover skal modtage undervisning på HF & VUC Fyns afdeling i Svendborg, som udbyder hf-enkeltfag, hf-søfart, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.