Definitivt slut: HF & VUC Langeland lukker

Der er ganske enkelt for få kursister til, at HF & VUC Langeland kan overleve.

Derfor vedtog en enig bestyrelse mandag aften på et bestyrelsesmøde, at man lukker afdelingen i Rudkøbing, efter rektor Stig Holmelund Jarbøl og bestyrelsesformand Anne Jensen havde indstillet det til bestyrelsen.

Afdelingen lukker efter sommerferien i år. Det er besparelser på HF- og VUC-uddannelser gennem de senere år og omprioritering af midler fra HF og VUC til den forberedende grunduddannelse, der gør, at der ikke længere er nok midler eller mennesker, der kan gå på VUC.

- Der er ingen muligheder. Der er simpelthen ikke kursister nok, siger Anne Jensen.

Ikke kursister nok

Ifølge bestyrelsesformanden har man kun cirka en tredjedel af det antal kursister, man har brug for både økonomisk og fagligt for at få en afdeling til at løbe rundt.

- Det forudsætter selvfølgelig, at vi har kursister, før vi kan lave et tilbud, og desværre er det således, at vi fra august er nede på at have 25 årskursister på Langeland, og det er simpelthen for lidt til at drive en bæredygtig afdeling, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Anne Jensen mener, at ledelsen har gjort alt, hvad man kunne for at forsøge at bevare afdelingen på Langeland. Hun mener, at ansvaret ligger hos folketingspolitikerne.

- Politikerne svigter dem, for det er dem, der har taget en beslutning om reformen og om to procents besparelser i det hele taget, siger hun.

Kritik fra folketingskandidat

Bjørn Brandenborg er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Svendborgkredsen og bosiddende på Langeland. Han mener, ledelsen på HF & VUC Fyn skulle have grebet ind tidligere.

- Under de forudsætninger, der har været, synes jeg, der er nogle ting, man kunne have gjort tidligere. Man kunne have undersøgt, om man kunne have startet et samarbejde tidligere med kommunen om at få flere elever til at tage mere uddannelse, siger han.

Den kritik imødegår bestyrelsesformanden.

- Vi har for det første spekuleret meget over, hvordan vi kunne finde en løsning på det her, for vi synes ikke, det er sjovt at skulle nedlægge aktiviteter i det hele taget - heller ikke i Rudkøbing. Men der er ikke nogen muligheder, siger Anne Jensen.

Ifølge rektor Stig Holmelund Jarbøl er der stor enighed i bestyrelsen om, at man nu skal afsøge alle muligheder for et godt samarbejde med Langeland Kommune.

- Det kunne for eksempel være ordblindeundevisning eller forberedende voksensundervisning. Det gør vi meget gerne, siger han.

