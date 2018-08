Hibba overfuset af kvinde i p-kælder for sin "møgklud"

En uenighed om en p-plads mellem kvinder udviklede sig fredag eftermiddag til et skænderi om 24-årige Hibba Yousef Kilanes tørklæde.

Fredag eftermiddag blev 24-årige Hibba Yousef Kilane overfuset i parkeringskælderen under Magasin - ifølge Hibba Yousef Kilane fordi hun bærer tørklæde.

Da den unge statskundskabs-studerende sammen med sin veninde kørte ned i parkeringskælderen, gjorde en anden kvinde klar til at køre fra sin p-plads. Men kvinden mente angiveligt, at hun kunne nægte sin plads til en kvinde med tørklæde - hun blev derfor holdende.

- Det er tydeligt for mig, hvad det er, hun vil. Hun forsøgte at vinke andre bilister hen til at tage hendes plads foran os, fortæller Hibba Yousef Kilane til TV 2/Fyn.

- Du skulle skamme dig

Hibba Yousef Kilanes veninde optager optrinnet, der udvikler sig til et skænderi om religion og tørklæde.

01:23 Hibba Yousef Kilanes veninde begyndte at optage skænderiet, da kvinden ikke ville frigive p-pladsen til kvinderne. Video: Privat Luk video

"Ved du, hvor mange af dine medsøstre i Saudi-Arabien, der kæmper for at komme ud af den møgklud der. Du skulle skamme dig. Du lever i et demokratisk samfund. Hvad er du her for, hvis du hæger så heftigt (vogter nidkært, red.)? Hvad er du her for", spørger kvinden.

I videoen hører man kvinden sige til Hibba Yousef Kilane, at hun ikke kan benytte sig af "racismekortet", bare fordi hun ikke må få p-pladsen.

"Du kan ikke trække dit racismekort", siger hun, inden Hibba Yousef Kilane afbryder hende.

"Du har lige sagt til mig, at du ikke ville give mig den her parkeringsplads på grund af en muslim som mig. Det gjorde du", svarer Hibba Yousef Kilane.

Du er prototypen på dem, der skriger "racisme!", og det er simpelthen til at kaste op over Kvinde fra p-kælder

Hertil svarer kvinden:

"Jeg sagde ikke muslim, jeg sagde dit tørklæde. Du er simpelthen ...", siger kvinden i videoen.

Hibba Yousef Kilane har palæstinensiske forældre, men er født i Danmark og har boet i landet hele sit liv. Nu har hun stiftet familie og bor i Odense med sin mand og etårige datter.

Hibba Yousef Kilane vil tage et billede af kvindens nummerplade. Hun vil anmelde optrinnet til politiet, men i stedet eskalerer skænderiet, mens Hibba Yousef Kilane står ved kvindens bil. Hibba Yousef Kilane vælger ligesom sin veninde at optage skænderiet med sin mobil.

Vil forsvare alle kvinder med tørklæde

"Det er noget af det mest respektløse, jeg nogensinde har været ude for i mit liv", siger hun til kvinden.

Kvinden på p-pladsen er ikke enig med Hibba Yousef Kilane.

"Nej, det er det ikke. Det er heller ikke i orden, at du bare blokerer vejen, fordi der er en, der siger til dig, at du har et tørklæde på, som er fuldstændig naragtigt i vores samfund. Du skulle skamme dig. Tørklædet har ikke en skid med religion at gøre. Du er prototypen på dem, der skriger "racisme!", og det er simpelthen til at kaste op over", siger kvinden.

Jeg følte mig meget angrebet, og jeg følte, at jeg havde brug for at forsvare mig selv og mit ophav. Hibba Yousef Kilane

Efter episoden føler Hibba Yousef Kilane sig krænket på en måde, som hun aldrig har prøvet før i løbet af de 24 år, hun har levet. Hun har ellers i lang tid talt problemet med racisme ned.

- Jeg har altid være den, der har sagt: "Prøv lige at tag en slapper. Det er ikke så slemt, som I går og tror, det er", siger Hibba Yousef Kilane.

02:04 Da skænderiet esklarede filmede Hibba Yousef Kilane selv optrinnet. Video: Privat Luk video

Fredag eftermiddag kunne hun have valgt at ignorere kvinden i parkeringskælderen og vente på en anden p-plads, men det gjorde hun ikke.

- Jeg følte mig meget angrebet, og jeg følte, at jeg havde brug for at forsvare mig selv og mit ophav. Jeg følte mig nødsaget til at tage en dialog med hende og forsvare mig selv om min omgangskreds, forklarer hun.

Hibba Yousef Kilane overvejer nu, om hun skal anmelde episoden til politiet.

Blev overfuset på havnen

Hibba Yousef Kilane er ikke den eneste muslim i Odense, der er blevet antastet.

For godt tre uger siden kunne TV 2/Fyn fortælle om den 36-årige ejendomsmægler Bahadir Demirhan fra Odense, der verbalt blev overfaldet af en mand på havnen i Odense. Bahadir Demirhan gik tur med sin familie, da manden henvendte sig.

- Han indleder med helt præcist at sige: "Kan du dansk?". Jeg vender mig om og siger: "Ja, hvorfor?". Så beder han mig om at skride hjem, og jeg bliver kaldt perker flere gange, fortalte Bahadir Demirhan.

Bahadir Demirhan valgte ikke at melde episoden til politiet, men skrev om episoden på Facebook.

- Jeg lavede et opslag på Facebook, som har været helt overvældende. Rigtig mange mennesker har reageret på det og anerkendt, at det ikke er O.K. Så på den måde har jeg egentlig fået det ud af systemet. Jeg synes bare, det er vigtigt, det bliver hørt, fortalte Bahadir Demirhan til TV 2/Fyn.