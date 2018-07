High Five til Fyn: Kæmpe VM-stævne skaber opmærksomhed og omsætning

Torsdag begynder den største internationale sportsbegivenhed på Fyn nogensinde. Flere end 3.200 deltagere fra 45 forskellige lande vil kæmpe om VM-titler i Middelfart, Svendborg og Odense.

Torsdag eftermiddag bliver Multisport World Championshiops 2018 skudt i gang med en stor åbningscermoni i Odense. Over de næste 10 dage vil de 3.200 atleter kæmpe om titler i fem forskellige discipliner - også kaldet Hive Five Fyn.

Mest kendt er langdistance triatlon, hvor deltagerne skal svømme tre kilometer, cykle 120 kilometer og løbe 30 kilometer i og omkring Odense.

Udover de 3.200 deltagere forventer Sport Event Fyn, at omkring 16.700 mennesker vil gæste Fyn for at følge de fem VM-konkurrencer.

De fem VM-discipliner Duatlon standard, Sprint og Mixed Relay (Løb/Cykel/Løb)

Cross Triatlon (Svøm/Mountain Bike/Terræn løb)

Aquatlon (Svøm/Løb)

Lang Triatlon (Svøm/Cykel/Løb)

Aquabike (Svøm/Cykel)

På CabIn i Odense bor den japanske delegation, og de store delegationer med hver 600 deltagere fra USA og Storbritannien har indlogeret sig på Radisson.

Men også hoteller i Middelfart og Svendborg har fået mange bookinger fra deltagere i stævnet.

- Vores skøn er baseret på et lignende arrangement i Canada sidste år, der viste, at hver deltager i gennemsnit har 1,8 pårørende med, og at de overnatter 5,6 gange. Der er ikke fyldt helt op alle steder, men der er tryk på hotellerne lige nu, siger Jakob Staun, der er forretningschef i Sport Event.

Læs også Fynsk bank bliver hovedsponsor til multisport-festival

Kæmpe fynsk omsætning

Sport Event Fyn, der er en del af Udvikling Fyn, har også regnet sig frem til at Multisport World Championship vil give turisterhvervet en ekstra omsætning på 30 millioner kroner.

- Badmintonturneringen Denmark Open, som er en anden stor sportsevent på Fyn, giver en ekstra omsætning i turistbranchen på 15-16 millioner kroner, så der er tale om en ret stor indsprøjtning til erhvervet, siger Jakob Staun.

Udover de mange deltagere får den store sportsbegivenhed også international opmærksomhed fra en række medier. I alt 10 forskellige medier fra ni forskellige lande er akkrediteret som presse, og mange hjemmesider, der har fokus på disciplinerne ved stævnet, vil streame begivenheden.

Læs også Millionerne triller ind: Kæmpe interesse for fynsk triatlon-event

De fynske kommuner har gennem Udvikling Fyn investeret fire millioner kroner i begivenheden.

Åbningsceremonien kaldet Parade of Nations går gennem Odense centrum torsdag eftermiddag fra Flakhaven til Kongens Have, der de næste ni dage er centrum for den store idrætsbegivenhed.