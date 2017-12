Hils på tyven - det gør Fyns Politi

Juletid er indbrudstyvenes højtid. Fyns Politi følger gamle kendinge tæt, og opfordrer borgere til at gør det samme.

Juletid er ikke kun højtid for børn og barnlige sjæle. Det er også højtid for indbrudstyve. Derfor holder Fyns Politi et særligt godt øje med indbrudstyve.

- Jeg kan desværre ikke afsløre i detaljer, hvad indsatsen går ud på, men jeg kan sige, at vi som en del af indsatsen holder et yderst vågent øje med personer, som vi kender rigtig godt for netop indbrudstyveri, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet holder øje med, hvor personer kendt for indbrudskriminalitet befinder sig. Om de er bag tremmer, eller om de er på fri fod. Hvis de er på fri fod, kan det være at politiet kommer forbi og hilser på.

335 anmeldelser om indbrud

Politiet landet over har fra 20. december til juleaftens morgen modtaget 335 anmeldelser om indbrud. Dermed holder antallet af indbrud sig foreløbig på samme lave niveau som sidste år. På Fyn var der 26 anmeldelser.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Årene er ikke direkte sammenlignelige, da helligdagen jo falder forskelligt. Men det ser ud til, at vi ligger på samme niveau, som det vi så sidste år, udtaler vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

Antallet af indbrud på niveau med sidste år https://t.co/tDbVbr0t7y pic.twitter.com/BbOnPdki2x — Rigspolitiet (@Rigspoliti) December 24, 2017

Læs også Bølge af indbrud på Midtfyn

Hils på tyven

Vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi opfordrer borgerne til selv at tage en række forholdsregler for at undgå indbrud i den mørke tid.

- Vi ved, at det er en rigtig god idé at benytte nabohjælp. En opmærksom nabo er indbrudstyvens værste fjende. Lusker der nogen rundt i området, man ikke har set før, så tag kontakt til dem og spørg, om der er noget man kan hjælpe med. Det kan faktisk være nok til at skræmme tyven væk, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen.

Han understreger, at ser man en indbrudstyv i gang med et indbrud, så ring til politiet frem for selv at gribe ind.

- Det er ret simple råd, som ikke kræver store investeringer, men blot omtanke. Det handler om at kunne sætte sig i den kriminelles sted – tænke som tyven, om du vil. Derfor er et af rådene også netop at se fremmede i nabolaget i øjnene og sige hej. Så ved tyven, han er set af et muligt vidne, siger Sten Sørensen.

Lad være med at røre ved noget

Hvis man kommer hjem til et hus, hvor der har været indbrud, er det afgørende ikke at røre ved noget. Altså ikke begynde at rydde op, før politiet har været der.

De ting, tyven har rørt ved, kan give politiet vigtige spor i form af fingeraftryk eller DNA, som kan være med til at opklare sagen og sende tyven i fængsel, lyder det fra Fyns Politi.

Gode råd på Twitter

Fyns Politi bringer løbende gode råd på Twitter. Herunder en en række af dem:

Mærk værdifulde genstande

Det kan være en god ide at give værdigenstande et personligt mærke og dermed

mindske tyvens mulighed for videresalg. Derudover anbefales det, at man tager

billeder af al indbo, så man ved, hvad der mangler ved et eventuelt indbrud.

Udendørsbelysning med tænd/sluk-føler skræmmer tyven. Når udendørslyset tænder, virker huset beboet og naboer får bedre mulighed for at opdage et eventuelt indbrud i tide.

Indbrud ved juletid. Du bør sikre dine kælder-vinduer, da det er en oplagt indbrudsvej. Hvis de ikke skal kunne åbnes, kan du skrue dem fast med vinkelbeslag og/eller forsyne dem med jernstænger eller gitre.

Nabohjælp er, når en række husstande eller et kvarter holder øje med hinandens boliger og rapporterer mistænkelige aktiviteter. Nabohjælp kan starte på borgerens eget eller ejerforeningens initiativ og ved individuel eller fælles tilmelding til nabohjælp.dk.

Nærmiljøet kan spille en central rolle i at forebygge indbrud. Formænd for boligforeninger kan være med til at drive nabohjælpsinitiativer, mens borgere i lokale klubber netværk kan være med til at holde øje med området i det daglige.

Vi kan snyde tyven.Ved hjælp af enkle tricks som at lade radioen og lys være tændt,sørge for lidt legetøj eller vasketøj udenfor,lade skoene stå foran hoveddøren,sikre at værdifulde ting ikke ses udefra,kan vi holde tyven på afstand, når vi ikke er hjemme.

Indbrudstyven låner ofte boligens redskaber til indbrud. Låser vi vores redskaber inde, kan de ikke bruges til et indbrudsforsøg og sørger vi også for at sikre frit indsyn til vores bolig, kan tyven ikke skjule sig.

Mærk værdifulde genstande

Det kan være en god ide at give værdigenstande et personligt mærke og dermed

mindske tyvens mulighed for videresalg. Derudover anbefales det, at man tager

billeder af al indbo, så man ved, hvad der mangler ved et eventuelt indbrud. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 21. december 2017