Af Kasper Skov Nørmark og Olav Fonager

Noget af det første, man ser, når man kører ind i Husby er sognets kirke.

Det gulkalkede tårn knejser højt over det lille sogn. Som et guldaldermaleri udgør baggrunden grønne marker og udsigt til Lillebælts blåhvide bølger.

Kirkens omkringliggende naboer er røde murstenshuse med eternittage, og det samme er byens forsamlingshus, der holder ugentlige sangaftner. Alt i alt ligner Husby enhver anden fynsk landsby.

Derfor kan det ved første øjekast være svært at forstå, at sognets beboere i 2017 var dem, der tjente allermest på Fyn. Den gennemsnitlige Husby-borger fik i 2017 udbetalt 322.754 kroner efter skat.

Det viser en gennemgang af tal fra Danmarks Statistik, som TV 2/Fyn har lavet. Tallene er baseret på danskernes årsopgørelser og viser dermed den disponible indkomst. Statistikken inkluderer personer over 14 år.

Tallene overrasker mig, men det er da meget positivt for vores område Ove Andersen, tidligere borgmester i den gamle Ejby Kommune

08:26 Se hele historien om mysteriet i Husby. Video: Kasper Skov Nørmark og Olav Fonager. Dronebilleder: Thomas Greve Luk video

Husbys hop

Historien om det lille sogn i Middelfart Kommune går op og ned. Faktisk skrabede beboerne i Husby Sogn ifølge tallene kun 115.495 kroner ind i snit i 2016. Det gav dem en bundplacering i tabellen over Fyns 233 sogne.

På bare et år flyttede sognet sig fra bunden til toppen med en gennemsnitlig indkomststigning på over 200.000 kroner per indbygger. Det svarer til en samlet sum på mere end 70 millioner kroner.

Kan du ikke se grafikken, så klik her

Dermed kunne sognet samtidig vippe Thomas Kingos sogn i Odense af pinden som det meste veltjenende fynske sogn.

Intet har forandret sig

Det er sognets største by, der har lagt navn til kirkeområdet. Langs Husbys hovedgade finder man parcelhuse, pensionistboligere og et par virksomheder. Omgivelserne bærer ikke just præg af, at beboerne tjener 100.000 kroner mere end den gennemsnitlige fynbo.

I et hvidkalket stuehus lidt uden for Husby finder man Ove Andersen, der er tidligere borgmester i den gamle Ejby Kommune.

Hvad er disponibel indkomst? Disponibel indkomst er det beløb, man har tilbage af indkomsten til forbrug og opsparing, når direkte skat med videre, underholdsbidrag og renteudgifter er betalt. Kilde: Danmarks Statistik

- Jeg har overhovedet ikke kunne mærke nogen forskel (mellem 2016 og 2017, red.). Tallene overrasker mig, men det er da meget positivt for vores område, understreger Ove Andersen.

Selvom den tidligere politiske leder glæder sig over udviklingen, har han ikke noget bud på, hvor pengene er kommet fra.

- Jeg ser da sommetider en bil, der er lidt dyrere end min, men det tror jeg alligevel ikke, man kan vurdere noget ud fra, forklarer Ove Andersen.

Ove Andersen er tidligere borgmester i den gamle Ejby Kommune. Tallene om Husby Sogn kommer bag på ham. Foto: Olav Fonager

Den tidligere borgmester er langt fra den eneste borger i det vestfynske sogn, der ikke kan se den udvikling, som tallene påstår er sket.

Flere af de Husby-borgere, som TV 2/Fyn har været i kontakt med er overraskede over, hvad statistikken viser.

Få personer kan gøre forskellen

Forklaringen på, at beboerne i Husby ikke kan genkende tallene, skal måske findes et andet sted. Det vurderer Danmarks Statistik, da TV 2/Fyn ringer til statistikkontoret og beder om en forklaring.

Danmarks Statistik bekræfter, at tallene for Husby Sogn skiller sig ud. Det kan ifølge dem være nogle få af sognets 338 personer, der skaber de store udsving i statistikken.

Vi har et grevskab her i byen, som kan flytte rundt på nogle midler. Det, er jeg overbevist om, er forklaringen Jørgen Hansen, pensionist

Hvem de få personer er, må statistikkontoret af hensyn til de private individer ikke oplyse.

Store biler kører forbi

I Husbys hovedgade ligger en af byens virksomheder. På et garageværksted hænger et hvidt skilt med grønne bogstaver, der proklamerer HUSBY AUTO. Her bliver biler og deres ejere modtaget af Mikael Salskov, der siden 1992 har drevet byens bilhospital.

Mikael Salskov ejer Husby Auto. Han ser af og til nogle store biler i sit værksted. Foto: Kasper Skov Nørmark

- Jeg kan se nogen herude, der tjener nogle penge. Der er flere dygtige folk, fortæller Mikael Salskov.

Automekanikeren får undertiden nogle dyre biler ind i sin garage.

- Der kører nogle store biler rundt i Husby. Det kan jeg se, siger Mikael Salskov.

Men hvem der sidder bag rettet i bilerne, vil automekanikeren ikke ud med.



Kan pengene spores i et holdingselskab?

Lensgreven Bendt Wedell bor i Husby Sogn og har angiveligt en kapital på mere end én milliard kroner. Foto: WEFRI A/S

Kigger man på de øvrige virksomheder, der opererer i sognet, springer et holdingselskab i øjnene. Wefri Holding ApS. Ejeren er kendt af de fleste i Husby, og han er flere beboeres bedste bud på en forklaring af tallene.

- Vi har et grevskab her i byen, som kan flytte rundt på nogle midler. Det, er jeg overbevist om, er forklaringen, siger Jørgen Hansen, der bor på Husbys hovedåre, Storegade, med sin kone, Rita Hansen.

Parret er pensionister, og de tjente, ifølge dem selv, ikke 200.000 kroner mere i 2017, som de ellers skulle ifølge statistikken.

- Jeg tror ikke på de tal der, medmindre det er, som Jørgen og jeg siger, greven, der har rokeret rundt på nogle midler, understreger hun.

Greven på godset

Det er lensgreven Bendt Tido Wedell, der ejer Wefri Holding ApS. Greven bor på godset Wedellsborg, der ligger lidt uden for Husby by. Han er Danmarks største jordbesidder og råder over arealer svarende til mere end hele Ærø.

Greven ejer store dele af Husby Sogns areal og er en integreret del af sognet. Faktisk har sognets gulkalkede kirke tidligere tilhørt grevskabet. Den blev af økonomiske årsager skænket til sognet af grevens forældre i 1990. Bendt Wedell blev i 2004 gift i selvsamme kirke med deltagelse af flere fra den kongelige familie.

Beboere i Husby beskriver ham som en venlig mand, der hilser pænt på alle.

Yrsa Christiansens mand arbejder på Wedellsborg. De har boet i Husby i 55 år. Foto: Olav Fonager

- Wedellsborg er et samlingspunkt for os allesammen, og det er en sød familie, der bor der. De er synlige her i lokalområdet. Børnene har for eksempel gået i børnehave her, siger Yrsa Christiansen, der har boet i sognet i 55 år og førhen været i menighedsrådet i over 14 år.

Yrsa Christiansen fortæller, at hendes mand arbejder på Wedellsborg.

- Greven er på ingen måde stor i slaget. Han er en ganske almindelig, dygtig ung mand, fortæller hun.

Jeg kan se, at der er en personejet virksomhed, hvor regnskaberne jo ikke er offentligt tilgængelige Claus Urhøj, revisor

Foruden jord- og skovbrug er Bendt Wedell medejer af flere virksomheder. Flere af disse specialiserer sig i investering og udlejning af ejendomme.

Lensgrevens største foretagende er Wefri, hvis navn udgøres af Wedellsborg og Frijsenborg herregård nær Aarhus, som han også ejer. Wefri producerer blandt andet kyllinger under mærket "De 5 gaarde".

Holdingselskabet Wefri Holding ApS havde ved udgangen af 2017 en egenkapital på 636 millioner kroner.

Bendt Wedell bor sammen med sin familie på Wedellsborg, der ligger lidt udenfor Husby by. Godsets stuehus har et boligareal på 2.396 kvadratmeter og har en offentlig ejendomsvurdering på 64 millioner kroner. Foto: WEFRI A/S

Ikke til at se i regnskabet

Bendt Wedells selskab rummer formentlig sognets absolut højeste egenkapital, men man kan ikke umiddelbart se, at lensgreven er forklaringen på de 70 millioner, der kom til sognet i 2017.

Det vurderer Claus Urhøj, der er statsautoriseret revisor ved revisionsselskabet BDO i Middelfart.

- Man kan se i regnskaberne for Wefri Holding, at han (Bendt Wedell) har været meget sparsommelig og kun taget 105.800 kroner ud til sig selv i 2017. I forhold til årets overskud er det en markant lille udlodning, han vælger at tage ud, siger Claus Urhøj.

Ifølge Claus Urhøj peger årsrapporterne fra lensgrevens holdingselskab ikke på, at Bendt Wedell er forklaringen på, Husby Sogns hop til toppen af indkomststigen på Fyn.

- Jeg kan se, der er en personejet virksomhed, hvor regnskaberne jo ikke er offentligt tilgængelige. Så det er kun personen selv, der ved det, fortæller Claus Urhøj.

Da TV 2/Fyn ringer til Wedellsborg Godskontor og spørger efter Bendt Tido Wedell, bliver vi af sekretæren bedt om at sende en mail med forespørgslen om et interview.

Flere tjener mere

Selvom flere af borgerne i Husby peger på greven som forklaringen på den omvæltning, sognet har oplevet fra 2016 til 2017, så kan det ikke siges med sikkerhed ud fra hans offentlige regnskaber.

Når man kigger nærmere på tallene fra Danmarks Statistik, så finder man også en anden mulig forklaring.

I tallene kan man se, at der er kommet flere højtlønnede beboere i Husby Sogn. I 2016 talte gruppen af Husby-borgere med disponible indkomster over en halv million kun otte personer. I 2017 var gruppen vokset til ti.

- Der er faktisk flyttet en læge ind i nabolaget, så dem har vi nogle stykker boende af herude, fortæller Per Kristensen, der ejer en af sognets andre virksomheder, Vestfyn Maskinservice.

Per Kristensen ejer Vestfyn Maskinservice, der har adresse på Husbys hovedgade. Han kan tælle til flere af de ti, som tjener mere end en halv million i Husby Sogn. Foto: Kasper Skov Nørmark

Han kan tælle flere kandidater til sognets ti personer, som ifølge tallene, tjente mere end en halv million.

- Vi har også nogle direktører for nogle store selskaber, der går og gemmer sig lidt hernede. De holder lidt lav profil, men de bor her, og så kan det godt være, at vi når frem til de ti, hvis vi tæller sammen, siger Per Kristensen.

Statistikken angiver ikke, hvor meget mere end 500.000 kroner, de ti indbyggere har tjent.

Kan du ikke se grafikken, så klik her

Den mindste gruppe er skrumpet

Der er ikke kun kommet flere højtlønnede i Husby Sogn. De andre indkomstgrupper har også ændret sig.

Tallene viser, at gruppen af beboere, der tjener mindre end 100.000 kroner er skrumpet med otte personer. Samtidig er indkomstgrupper, der rangerer højere end sognets gennemsnit i 2016 på 115.495 kroner, vokset.

Statistikken viser altså, at flere borgere i Husby Sogn i 2017 generelt tjente mere end året før.

Men om den generelle indkomststigning kan forklare alle 70 millioner, og om lensgreven har haft indflydelse på tallene, er stadig uvist.

Sekretæren på Wedellsborg Gods oplyste os i et svar på vores mail, at lensgreven Bendt Tido Wedell og Wedellsborg Gods ikke ønskede at deltage i TV 2/Fyns omtale af Husby Sogn.