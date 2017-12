Historien om landsbyen skal sys ind i et tæppe

Når man kunne sy Bayeux-tapetet for tusind år siden, kan man også sy et historisk tæppe i dag. En gruppe frivillige vil fastholde Hesselagers historie.

Snakken går livligt blandt kurve med nåle og sytråd i Hesselagers konfirmandstue. En gang om ugen mødes en gruppe frivillige kvinder for at sy på det, der skal blive et historisk tæppe.

- Jeg har været rundt og se forskellige kirker, der har kirketæpper. Og så tænkte jeg, hvorfor skal vi ikke også have sådan ét? Vi har også en historie at fortælle, siger Lone Stærmose, der er formand for foreningen bag Hesselagertæppet.

Lone Stærmose sammen med andre frivillige i foreningen Hesselagertæppet. De har nu cirka tre års syarbejde foran sig. Foto: Flemming Ellegaard

Det mest kendte af historiefortællende tæpper er Bayeux-tapetet, der blev syet for ca. 1.000 år siden. Der kan man se beretningerne om blandt andet slaget ved Hastings syet sting for sting.

Herhjemme er fremgangsmåden kendt fra Hærvejstæppet i Viborg, Bjørn Nørgaards gobeliner og Ladbytapetet i Kerteminde. Nu skal Hesselagers historie fastholdes på samme måde, og menighedsrådsformanden mener, at et tæppe er den helt rigtige måde at fortælle den på. Det er meningen, at det skal hænge lige indenfor indgangen i Hesselager Kirke.

- Det er en vejkirke, så folk har mulighed for at komme indenfor, og så møder man Hesselagers historie lige dér, når man kommer indenfor. Den oplevelse vil også trække flere mennesker til kirken, når den bliver bredt ud, siger menighedsrådsformand Majbrit Jensen.

Kunstner designer - frivillige syr

Lige nu er de frivillige i gang med at øve sig og eksperimenterer med farvesammensætninger. En grå munkekutte skal ikke bare være grå, den skal have nuancer af gråt, sort og blåt. Eller måske skal den være i brunlige nuancer.

De frivillige skal udføre stingene, men selve værket er designet af kunstner Mai-Britt Schultz, som foreningen har ansat til opgaven.

Kunstner Mai-Britt Schulz har designet illustrationerne i Hesselagertæppet, som de frivillige skal sy. Foto: Flemming Ellegaard

Hun har sat sig grundigt ind i Hesselagers historie og planlagt forløbet på det fire meter lange tæppe, så man oplever begivenheder og personer, der har betydet noget for Hesselager.

- Jeg blev beæret, for det er en stor opgave. Meget af det, jeg laver, er illustrationsopgaver, og bøger har den levetid, som bøger nu har. Men noget, der skal hænge i en kirke i mange år, det er stort, siger hun.

Mai-Britt Schulz planlægger stregerne, farverne og tætheden i illustrationerne. Men hun kommer ikke selv til at have en synål i hånden.

- Helt ærligt, det har jeg det godt med. Jeg er ikke særlig god til at brodere. Jeg kan godt få tråden gennem nålen, men når jeg ser, hvad de frivillige damer kan, så er jeg ret imponeret, siger hun.

Tæppe giver liv til byen

Selvom tæppet tidligst er færdigt om tre år, har det allerede nu andre effekter. Det skaber liv.

- Det er rigtig hyggeligt og socialt. Jeg ser frem til de gode timer, vi er her, siger Birgitte Nielsen, der er en af de frivillige fra Hesselager.

Men også udover sygruppen spreder interessen sig i hele byen.

- Så kommer de forbi og kigger en gang imellem, folk man ellers ikke har haft kontakt med. De stikker lige hovedet ind og siger 'nej, vi skal lige se, hvad det er, I laver'. Og så bliver de forbavsede over, at det kan lade sig gøre, fortæller Lone Stærmose.

Projektet er finansieret med 99.000 kroner fra Albanifonden og 10.000 kroner fra Nordeafonden. Også menighedsrådet forventer at yde cirka 10.000 kroner til projektet.