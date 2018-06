Historisk: Kontroversiel munk fejres i Nyborg

Christian den Andens ukendte bror, munken Broder Jakob, fik helgenstatus i Mexico. I dag hyldes han i Nyborg med bog og besøg af Mexicos ambassadør.

Det var Christian den Anden, der løb med al opmærksomheden.

Bedst kendt for det stockholmske blodblad, den ikoniserede flugt over Lillebælt og indespærringen på Sønderborg Slot.

Men hans lillebror, den beskedne missionær og franciskanermunk, Broder Jakob, får nu også den plads i historien, han fortjener. Han bliver torsdag fejret med bogudgivelse og ambassadørbesøg i Nyborg.

Da reformationens sejrherrer smed alle munke og katolikker ud af landet, havnede Broder Jakob i Mexico, hvor hans gerninger og liv efterfølgende har placeret ham meget tæt på helgenstatus.

I Tarecuato i Mexico har der længe ved siden af kirken været indrettet et lille kapel til Broder Jakobs ære.

Her kommer den lokale befolkning for at ære den danske kongesøn med blomster og lys og for at bede for sig selv og for deres by.

Kæmpede for de kristne indianere

Broder Jakob var før sin tid, da han i 1500-tallet kæmpede for de kristne indianeres ret til at gå til nadver og blive præsterviet.

Og han var meget vellidt af den lokale befolkning. Så vellidt, at Mexicos præsident i 2008 viste kirken frem, da Dronning Magrethe og Prins Henrik var på officielt statsbesøg.

I dag udkommer bogen ”Broder Jakobs livsvej fra Danmark til Mexico” udgivet af Østfyns Museer. Og endnu en gang med fornemt besøg, nemlig Mexicos ambasadør i Danmark, Carlos Pujalte.

Bogudgivelsen følger en række af andre udgivelser om reformationen, der placerer Nyborg i den historiske fortælling, der skal give byen og slottet kulturarvsstatus og Unesco-anerkendelse.

Bogen er skrevet af Jørgen Nybo Rasmussen og er resultatet af et helt livs studier i Broder Jakobs historie.

Født i Nyborg

Historien om Broder Jakob har længe været kendt og diskuteret blandt historikere og udbredt for en bredere kreds i Henrik Stangerups roman om Broder Jakob fra 1991.

Men det er den første egentlige historiske biografi om den danske franciskanermunk og kongesøn, som i 1542 drog til Mexico efter at have nægtet at opgive sin katolske tro.

Broder Jakob blev født på Nyborg Slot og døde i Mexico i 1560'erne.

Bogpræsentationen finder sted i Munkekælderen på Korsbrødregården i Nyborg i eftermiddag.