Historisk ringe sæsonstart frustrerer OB-træner

OB har leveret den værste sæsonstart i 19 år, og det frustrerer cheftræner Jakob Michelsen mere end spillet.

OB har fået en forfærdelig start på sæsonen i Superligaen med et enkelt point i fire kampe.

Søndag tabte klubben 0-1 hjemme til FC København, og dermed kan OB notere sig den dårligste sæsonstart i 19 år og en plads som næstsidst i Superligaen.

Det erkender Jakob Michelsen, og den dårlig indledning på sæsonen frustrer cheftræneren, fordi det handler om point.

- Vi må kigge på statistikkerne, og på det område tabte vi.

- Man kan spille flot fodbold, men i sidste ende handler det om at score mål, og det har vi ikke formålet at gøre så meget indtil videre i denne sæson, og det er ærgerligt.

- Nederlaget (til FCK, red.) kom ind i stimen med de tre foregående kampe, og det vil sige, at den gode performance druknede, for det er jo mål og point og ikke flot spil, der tæller, siger Jakob Michelsen.

Henter ikke nye spillere

Vejen ud af den fattige pointhøst er samme opskrift, som OB har brugt i sæsonens første fire kampe.

- Vi skal gøre rigtig mange af de samme ting. Vi har fortjent mere. Det lyder hult, men i de to første kampe gav vi alt for store chancer væk, og i dag måtte FCK slide for chancerne, siger cheftræneren.

Selv om transfervinduet er åbent, så vurderer Jakob Michelsen, at truppen i OB er på plads.

- De dårlige resultater gør ikke, at vi skal hente nye spillere ind.

- Vi har fra sæsonstarten lagt en plan, som vi arbejder stenhårdt ud fra, og jeg er tilfreds med de spillere, jeg har til rådighed.

- Så længe transfervinduet er åbent, kan alting ske, men på nuværende tidspunkt er jeg godt tilfreds med truppen, siger Jakob Michelsen.

OB skal i næste spillerunde en tur til Hobro, mens FCK møder Brøndby på hjemmebane.

