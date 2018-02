Historiske møller markerer bisættelsen af Prins Henrik

Op mod 100 historiske møller markerer tirsdag bisættelsen af Prins Henrik ved at stille vingerne i korsstilling. En af dem er Lumby Mølle ved Odense.

Lumby Mølle og en lang række andre historiske møller landet over markerer tirsdag bisættelsen af Prins Henrik ved at gå i såkaldt sørgestilling.

Vingerne på en stillestående mølle står normalt i kryds, men tirsdag morgen blev vingerne stillet i korsstilling.

- Normalt står møllervingerne som et kryds for at sikre, at vingerne er i balance. Der er også vand i træet i vingerne, og derfor sørger vi for, at vingerne hele tiden skifter stilling, fortæller Søren Hørslev Hansen, der er næstformand for Foreningen Lumby Møllegaard og bestyrelsesmedlem i Dansk Møllerforening.

En gammel tradition

Traditionen med at sætte vingere i sørgestilling som et kors er meget gammel.

- Traditionen stammer fra en tid, hvor der ikke var radio og tv. Dengang kommunikerede man med forskellige symboler. Vindmøllerne lå højt i landskabet, og det var en måde at sende signaler til de omkringliggende egne, at der var sket noget sørgeligt her, fortæller Søren Hørslev Hansen.

Dansk Møllerforening er en 134 år gammel forening, der varetager de gamle vand- og vindmøllers interesser, og forsøger at formidle denne del af den danske kulturarv.

Prins Henrik har været protektor for foreningen siden 1988.

- Prins Henrik har haft en stor betydning for Dansk Møllerforening. Vi er en frivillig lille forening, som har brug for al den støtte og opbakning, som vi kan få, siger Søren Hørslev Hansen.

Prisen gav mental støtte

Dansk Møllerforening forventer, at op mod 100 historiske møller landet over vil stå i en position med vingerne i kors.

- Prins Henrik har været en stor mental støtte for os. Han har være med til at åbne døre for os i forbindelse med ansøgninger til fonde om midler, og han har også skrevet forord til flere møllebøger, fortæller Søren Hørslev Hansen.