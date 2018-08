Hjælp på vej til kræftpatienter: OUH får ny superscanner

Med den nye PET/MR-scanner kan OUH nu kombinere to af de mest informative scannerteknologier i én. Patienter sparer tid og får mere præcise diagnoser.

Der er hjælp på vej til patienter med tumorer i hjernen eller kræft i hals og hoved.

Tirsdag indvier OUH den nye scanner PET/MR-scanner, som kan give hurtigere undersøgelsesforløb og langt mere præcise scanningsresultater.

Samtidig vil det gøre scanningen nemmere for børn, fordi de yngste patienter undgår prøvelserne i flere

scanninger og de skadelige stråler i en CT-scanning.

MR bruger nemlig ikke røntgenstråler og giver langt mere detaljerede og præcise billeder.

Dermed åbner den nye scanner op for helt nye diagnostiske muligheder, fordi lægerne kan følge udviklingen af en sygdom, uden at patienterne udsættes for stråler og se, om behandlingen virker.

Det giver nye muligheder for forskningen inden for blandt andet hjernekræft og demens.

Scanneren giver mere detaljerede billeder, så lægerne bedre kan se små ændringer. Den forbedrer mulighederne for forskning i for eksempel demens og stress. Foto: Morten Grundholm

I stedet for to forskellige scanninger skal patienterne kun igennem én scanning. Patienterne får på den måde et hurtigere svar, og lægerne får et mere præcist samlet billede.

Lægerne forventer at forbedre diagnosticering og behandlingen af en række sygdomme som for eksempel også leddegigt og gynækologiske sygdomme.

Scanneren har kostet 35 millioner kroner og er taget i brug. Den bliver indviet officielt tirsdag, hvor blandt andre regionsrådsformand Stephanie Lose (V) deltager.