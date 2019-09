Rygeostens Dag: Hjælp Ryge med at redde rygeosten!

Rygeostens Dag er lige om hjørnet. Den afholdes af TV 2/Fyn fredag den 13. september på Flakhaven i Odense som en del af SPIS! Odense. Her kan rygeost-entusiaster mødes om deres kærlighed til den unikke ost, som er opfundet netop her på Fyn.

Dagen bliver spækket med oplevelser, smagsprøver, workshops og aldrig før afprøvede eksperimenter med rygeost. Hvordan smager mon is og chokolade lavet med rygeost? Det får du mulighed for at finde ud af.

Du kan også blive rygeost-ambassadør og få udleveret diplom og pin, så du kan kæmpe sammen med dine fæller om at bevare rygeosten. Desuden kan du lære at bruge din grillstarter derhjemme til at ryge din egen rygeost.

Rygeosten i fare

Først spoler vi tiden tilbage. Hvorfor er det nødvendigt at redde rygeosten?

De seneste årtier er produktionen af rygeost gået ned og foregår nu på kun tre mejerier på Fyn.

I efteråret 2017 lukkede Arla for deres produktion af rygeost, fordi salget var for lavt. Det fik Jørgen Hoff fra Gundestrup Mejeri ved Vester Skerninge til at råbe vagt i gevær for at redde rygeosten.

En del af indsatsen var at skabe Rygeostens Dag, der sidste år fandt sted den 14. september. Siden da er salget gået lidt op, men det er stadig nødvendigt at skabe opmærksomhed, hvis rygeosten ikke skal forsvinde fra det danske frokostbord.

Lær at ryge din egen rygeost

På Rygeostens Dag kan du blandt andet få gode fif til hjemmerygning af ost fra en af de mejerister på Fyn, som lever et liv i røg og damp fra de mange rygeoste, som han dagligt producerer: Jørgen Hoff fra Gundestrup mejeri. Han afholder workshop, hvor du bare skal møde op med godt humør og en beholder til at fragte din nyrøgede ost hjem i.

Der er kun 19 pladser, og du kan læse mere og melde dig til her: