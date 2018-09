Hjælp til frivillige: Robotter kridter banen op

Odense Kommune har investeret i en opstregningsrobot, så alle fodboldklubber får hjælp til at strege banerne op ved sæsonstart og afslutning.

I over 20 år har formand Preben Schack givet afkald på sin sommerferie.

I stedet har han brugt sommerugerne med at strege banerne op mellem kampene på banerne i Åsum Boldklub.

Det kan tage en time, men nu er der hjælp at hente. Robotten Intelligent One er programmeret præcist til banen og kan gøre det på knapt tyve minutter.

- Det er en fantastisk aflastning, for det er svært at finde frivillige til at gøre arbejdet. Det er ikke blevet nemmere at få folk til at gøre noget, uden at de får penge for det, siger Preben Schack til TV 2/Fyn.

Produceret og udviklet i Danmark

Mens regnen siler ned, triller robotten rundt på græsset. Og formanden kan se på i tørvejr, for den bliver styret via en app.

Odense Kommune har investeret i opstregningsrobotten og har været med til at udvikle den siden 2015. Den er udviklet og produceret i Hjørring.

Odense Kommune tilbyder alle fodboldklubber en opstregning, når sæsonen starter, og når den slutter.

Robotten streger også baner op i USA, Australien, Japan og nu i over 20 kommuner i Danmark, hvor Odense var den første.

- Det er en kedelig opgave at strege banerne op, og det kan være svært at skaffe frivillige. Så vi tænker, at så kunne man som frivillig lave noget andet, mens robotten streger banen op, siger kontorchef Dorte Ankjær Nielsen fra Odense Kommune.

Om Intelligent One En hel full-size 11-mands fodboldbane kan opstreges på 19 minutter

Det tager cirka ét minut, at sætte en bane op

Er udviklet og produceret i Hjørring

Er beskyttet af en række nationale og internationale patenter

Koster 250.000 kroner og kan lejes for 4.000 kroner om måneden

Sparer tid

I Åsum Boldklub er arbejdet med at førstegangsopstregning af banerne så tidskrævende, at de har været to mand om det. For klubberne kan det tage op til fem til seks mandetimer at strege banerne op til første kamp i sæsonen.

Åsum Boldklub Klub har valgt at investere 10.000 kroner i at leje robotten til at kridte banen op mellem alle kampene i sæsonen. Penge, som formanden mener, er givet godt ud.

- Vi bruger de cirka 8.000 kroner, som kommunen giver i kridtpenge, og så spæder vi selv lidt til. Så nu kan jeg bruge tiden på noget andet, for jeg vasker jo også trøjer i klubben. Og vi behøver ikke at bruge alle sommerferierne hjemme på banerne, siger Preben Schack.

Efter knapt en halv time er banen streget op, og formanden kan gå fra sidelinjen helt tør.

Der er indtil videre produceret over 100 Intelligent One-robotter.

- Vi skal værne om de frivillige. De skal have mulighed for at lave det, der giver energi ved at være frivillig og ikke gå og lave surt arbejde, siger Dorte Ankjær Nielsen fra Odense Kommune.

