Afgørelse er faldet: Hjallese Plejecenter skal lukke

Onsdag aften behandlede Odense Byråd spørgsmålet om Hjallese Plejecenter, og det endte som Ældre- og Handicapforvaltningen havde indstillet til, nemlig at Hjallese Plejecenter lukker.

De fleste partier på begge sider af midten var enige om at lukke Hjallese Plejecenter, fortæller Kasper Ejlertsen, der sidder i Ældre- og Handicapudvalget for Socialdemokraterne.

- Det var vi enige om, bortset fra Enhedslisten og Alternativet, der stemte imod, men de sidder heller ikke i Ældre- og Handicapudvalget, siger Kasper Ejlertsen.

Dermed kan forvaltningen fortsætte efter den plan, de havde lagt; at begynde en gradvis lukning af Hjallese Plejecenter frem mod den 1. juli i år.

Men Kasper Ejlertsen har tiltro til, at lukningen kommer til at foregå så skånsomt som overhovedet muligt, så alle berørte parter får den bedst mulige behandling.

- Vi bliver nødt til at strække os rigtig langt for at hjælpe både beboerne, deres pårørende og de medarbejdere, der er på plejecentret. Vi kan ikke med den ene hånd sige, at vi har et rekrutteringsproblem og så ikke gøre alt for at hjælpe medarbejderne ordentligt videre. Men jeg har fuld tiltro til, at forvaltningen gør alt, hvad den kan, for at sikre den overgang, siger Kasper Ejlertsen.

Samtaler med beboere og pårørende

Kasper Ejlertsen fortæller, at der nu igangsættes en proces, hvor man vil informere beboerne og deres pårørende på Hjallese Plejecenter, så de kan komme bedst muligt videre.

Odense Kommune kan dog ikke tvinge nogen ud, der ikke vil flytte, for de ældre står som lejere af deres boliger, og de er derfor beskyttet af lejeloven.

- Nej, det er jo jura. Sådan er det. Vi hverken kan aller vil tvinge nogen til at flytte, og skulle der være nogen, der ønsker at blive boende, vil der selvfølgelig være udekørende pleje (hjemmepleje, red.). Men vi håber på, at de fleste vælger at flytte, siger Kasper Ejlertsen.

For dyrt

Byrådet valgte at lukke Hjallese Plejecenter, fordi der med åbningen af et nyt friplejehjem til marts vil være flere plejehjemspladser, end kommunen skal bruge, og den merudgift har kommunen ikke råd til at finansiere.

- Spørgsmålet har hele tiden været, hvor vi skal finde pengene. Vi ville komme til at stå med en merudgift på 12 millioner kroner årligt, og hvor skal vi finde de penge, spørger Kasper Ejlertsen.

- Det handler om mennesker, og derfor er det også rigtig svært, for vi vil gerne mennesker i Odense Kommune, men politik er også prioiteringer, og vi har lige været igennem besparelser, så det var desværre en nødvendig beslutning.