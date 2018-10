Heltekatten Lasse: Hjalp Janni af med selvmordstanker

Knurhår, hale og blød pels.

Den perfekte beskrivelse af en helt, hvis man spørger 21-årige Janni Skovlit fra Nyborg.

Lasse har fortjent at vinde, fordi han har reddet mit liv. Men hvis han ikke vinder, får han stadig min største tak og anerkendelse. Janni Skovlit, Nyborg

Siden Janni Skovlit købte katten Lasse, har han nemlig været meget mere værd end de 50 kroner, hun købte ham for på Den Blå Avis.

Hun har i forbindelse med et sygdomsforløb haft stor glæde af ham.

Omsorgsfuld kat

På grund af en barndom med omsorgssvigt har hun i mange år kæmpet med både svære depressioner og selvmordstanker.

- Lasse er en meget empatisk og omsorgsfuld kat, som tager kontakt til en, når han kan mærke, at man har det svært, fortæller Janni Skovlit.

Følelsen af, at der var én, som lige pludselig havde brug for Janni Skovlit, kom til at betyde meget for hende.

- Selvom jeg havde venner, før jeg fik Lasse, hjalp det mig rigtig meget, at jeg fik et ansvar, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Lasse fortjener titlen

Derfor synes Janni Skovlit også, at Lasse fortjener at vinde prisen som Danmarks Dyrehelt 2018, som kåres tirsdag aften.

Konkurrencen Danmarks Dyrehelt 2018 kårer kæledyr fra hele landet, som udfører ekstraordinære gerninger for deres ejer, eller der på en måde er helte i hverdagen. Bag konkurrencen står Agria Dyreforsikring.

Der kåres en vinder i hver region i Danmark, og den fynske vinder blev altså katten Lasse fra Nyborg. Det gjorde han, fordi han har lært Janni både om tillid og kærlighed. Der, hvor menneskene har svigtet Jannie, er katten trådt til, som det lyder i begrundelsen på Agria Dyreforsikrings hjemmeside.

Og dét er Janni Skovlit enig i, og derfor håber hun også, at han vinder prisen som Danmarks Dyrehelt 2018.

- Lasse har fortjent at vinde, fordi han har reddet mit liv. Men hvis han ikke vinder, får han stadig min største tak og anerkendelse.