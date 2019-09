Hjem-Is-mand berøvet på Snedronningen

Det var ikke for at købe is, at to mænd tirsdag aften parkerede en lille sort personbil bag ved en Hjem-Is-bil på Snedronningen i Odense.

Chaufføren i den lyseblå Hjem-Is-bil havde netop parkeret for at sælge is, da den ene af de to mænd i den sorte bil steg ud i passagersiden for at henvende sig til caufføren.

Kort efter var manden tilbage i den sorte bil, som kørte væk fra stedet i høj fart og var ved at påkøre en anden bilist i en nærliggende rundkørsel.

På det tidspunkt opdager chaufføren, at hans pung med byttepenge var blevet stjålet.

Manden, der henvendte sig til chaufføren for derefter at suse afsted beskrives som mellemøstlig af udseende, 18-19 år, 160 centimeter høj og spinkel af kropsbygning. Han

har sort, mellemlangt hår og cirka 10 centimeter langt skæg.

