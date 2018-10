Hjemløse får tag over hovedet: - Et unikt samarbejde

- Det er et unikt samarbejde.

Sådan siger Jeanette Brigsted-Ruhe, der er afdelingsleder i Ungerådgivningen i Odense Kommune.

Samarbejdet, hun taler om, hedder "Hjem til Alle Alliancen" og sker mellem Odense Kommune og Bikubenfonden. Sammen er de blevet enige om at reservere nogle af boligerne på Bikubenfondens private kollegie i Odense til hjemløse unge.

- Tanken er at give de unge et billigt sted at bo og sikre en helhedsorienteret indsats, så vi hjælper de unge med deres behov og hjælper dem i gang med en uddannelse, uddyber Jeanette Brigsted-Ruhe.

Samarbejdet i Odense Kommune er et af de eksempler, der bliver fremhævet i bogen "NYT SAMMEN BEDRE", der er Center for Offentlig Innovations nye håndbog om innnovative samarbejder i den offentlige sektor.

FAKTA: Hvad betyder innovation? Ifølge Center for Offentlig Innovation kan en innovation defineres på mange måder.



Centeret kommer selv med eksempler som:

- Et nyt produkt

- En ny service

- En ny måde at kommunikere på

- En ny eller væsentligt ændret måde at arbejde på.



Innovation er ifølge centeret skabt i samarbejde og fører til højere kvalitet, større effektivitet og bedre borgerinddragelse.



Kilde: Center for Offentlig Innovation Se mere

Samarbejde virker

Bogen handler om, hvordan offentlige arbejdspladser samarbejder om innovation. Den er blandt andet baseret på tal fra Danmarks Statistik, der viser, at 79 procent af innovationerne i den offentlige sektor bliver skabt i samarbejde med én eller flere aktører uden for egen arbejdsplads.

Præcis sådan et samarbejde er "Hjem til Alle Alliance" og sammen med de andre projekter i bogen får det ros med på vejen af innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Det er positivt, at offentlige medarbejdere og ledere tør gå nye veje for at skabe bedre velfærd til gavn for borgere og virksomheder, siger hun i en pressemeddelelse.

I Odense ser Jeanette Brigsted-Ruhe frem til, at projekt Hjem til Alle Alliancen sikrer tag over hovedet til endnu flere hjemløse.

- Vi fik de første indflytninger sidste år, og når der kommer flere ledige boliger, vil de også blive fyldt op. Det kunne ikke have ladet sig gøre uden det her unikke samarbejde, siger hun.