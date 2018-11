Lang kø på værkstedet: Hjemmelavede julegaver i ler hitter

Der er ikke længe til december. For mange betyder december også en måned, hvor der skal styr på årets julegaver til familie og venner. Det kan betyde juletravlhed og julegaveræs.

Men flere og flere har fundet en anden måde at gøre det på. Nemlig ved at lave julegaverne selv.

På Danmarks største åbne lerværksted på Kulturmaskinen i Odense mærker de tydeligt, at mange har valgt at lave gaver, der ikke kan byttes. Her er næsten dobbelt så mange brugere på værkstedet i december.

Jeg har lavet en strikkeskål, og så har jeg lavet noget, som gerne skulle blive til en kop Susan Damsgaard Bomholdt

- Det er næsten ikke til at få ordenlyd. Der er snak alle vegne og til intro er der ti nye, som kommer efterfølgende og skal ind i værkstedet og arbejde, fortæller Henrik Jensen, der er værkstedmedarbejder.

Men han er også glad for den store efterspørgsel er der, for at komme til at bruge Lerværkstedet.

- Jeg er meget glad for det, for jeg elsker mennesker. Jeg elsker unge mennesker og ældre mennesker. Især at få de historier bag dem, der er her. Jeg spørger meget ind til, hvorfor de er her, og hvor de kommer fra, siger Henrik Jensen.

Unikke gaver

En af dem, der har valgt at lave julegaverne selv er Susan Damsgaard Bomholdt fra Odense.

For hende betyder det noget, at man giver unikke gaver.

- Det bliver bare lidt mere personligt. Man er selv mere med i gaven, end hvis man går ud og køber en sweater, siger hun.

Hun startede i lerværkstedet for et par uger siden, og har allerede produceret julegaver til flere af hendes kære.

- Jeg har lavet en strikkeskål, og så har jeg lavet noget, som gerne skulle blive til en kop. Og så har jeg lavet noget, som jeg måske tror, bliver til en vase.

Men for Susan Damsgaard Bomholt handler det ikke udelukkende om gaverne. Der er også noget afstressende ved at arbejde med leret.

- Nu når jeg har lært at centrere leret, går man helt i zen, når man ser det dreje perfekt rundt, og der kommer noget ud af det. Det går i ens eget tempo. Det er så skønt.

Længere ventetider

16 brugere kan arbejde i Lerværkstedet ad gangen. Kommer man for at lave ler og 16 brugere allerede er i gang, er der indrettet et lille venteområde. Her man kan opholde sig, indtil en anden bruger er færdig.

- Ja, de sidder og venter. Der er simpelthen så mange. Især op til jul, fortæller Henrik Jensen.

Normalt er der flow og hurtig udskiftning, men i julen er der længere ventetider.Kamilla Mac Donald er en af dem, der sidder og venter på at komme til. Men det giver ikke hende julestress, at hun må vente lidt ekstra, før hun kan få fingrene ned i leret.

- Jeg bor i Odense, så hvis jeg kommer og kan se, at der er mange på listen, så kan jeg cykle hjem, og så kan jeg komme igen senere på aftenen, siger hun.

Andre er mindre tålmodige.

- Det er meget tit, at der ikke er et forklæde, især på denne her årstid. Sidste gang ventede jeg næsten en time, før jeg fik et forklæde. Det er smadder irriterende, siger Birgit Wagner, der bruger værkstedet hver onsdag.

En trend

Selvom Lerværkstedet er meget populært i julen, er det også et sted, som flere og flere gør brug af resten af året. Men det har ikke altid være så populært. For ti år siden så det anderledes ud.

- Der var det kun ældre, der sad heroppe, og der var ikke ret mange her. Jeg tror, det er en trend, og jeg tror, det er landsdækkende, siger Henrik Jensen.

Udsolgte kurser

For at starte op i Lerværkstedet, skal man have et introforløb først. Alle introforløb er dog udsolgt hele december måned. Men der er stadig et lille håb, hvis man drømmer om at starte op i Lerværkstedet.

- Så kan man stå på venteliste (til kurserne, red.) Det var der to, der gjorde i dag, og de kom på intro, fordi der var to, der ikke kom, fortæller Henrik Jensen.