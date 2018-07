Hjemmeplejen: Vi smider tøjet foran beboerne

Hjemmeplejen har lige nu fået 14 dispensationsdage, hvor de ikke behøver at have deres normale arbejdsuniform på.

Det er brandvarmt udenfor og derfor smider personalet fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune tøjet fra torsdag og de næste 14 dage.

- Vores plejepersonale lider for tiden hårdt under de høje varmegrader, og derfor kan man møde hjemmeplejen i en lidt mere afslappet stil end normalt, siger rådmand Søren Windell fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Dog ankommer personalet i hjemmeplejen i deres sædvanlige kittel, så de kan genkendes, når de kommer inden for døren.

Men herefter kan det godt være, at resten bliver klaret i T-shirt og shorts.

- Jeg tror, der er forståelse blandt beboerne og personalet om, at vi smider tøjet for alles bedste. Vi skal glæde os over så god en sommer, som vi har nu. Vi skal passe på de gamle, men også på vores medarbejder, siger Søren Windell.

Normalt har personalet kittel og bukser på hele dagen, derfor påminder rådmand Søren Windell om følgende:

- Det er vigtigt stadigvæk at huske på, at man ikke skal ikke lukke nogen ind, hvis de ikke har den velkendte kittel på, fortæller Søren Windell.

Positivt personale

Selvom påklædningen bliver en del lettere, skal T-shirt og shorts stadigvæk være præsentabelt.

- Det er simpelthen noget skidt materiale at arbejde i, når det er så varmt, som det er lige nu. Derfor smider vi tøjet, men det lette tøj skal stadigvæk være præsentabelt. Medarbejderne har taget godt imod tiltaget og det er også blevet indført i flere kommuner.