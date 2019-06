Krig på Svendborg havn: Hjemmeværnet på rekrutteringstur

Søndag kunne man høre skud og sirener fra havnen i Svendborg, hvor uniformere mænd gik rundt.

Det var Hjemmeværnet, der havde taget opstilling for at vise, hvad de kan og gør.

- Tit er vi jo blevet beskyldt for at være søndagskrigere og alverdens ting og sager, men befolkningen har efterhånden fundet ud af, at vi også laver noget til gavn for samfundet, siger kompagnichef Henning Andersen, der har været medlem af Hjemmeværnet i 47 år og kompanichef i 23 år.

Ud over de mange hjemmeværnsfolk var både børn og voksne at finde på havnen. Og mens børnene fik lov til at få en tur i en kran eller sidde i en af hjemmeværnets camouflerede biler, kunne de voksne høre om, hvordan de selv kan blive frivillige.

- Det er altid sjovt, at der er nogen, der kommer og besøger os og spørger ind til det, og nogen viser også interesse. og vil gerne vide noget mere. Så laver vi selvfølgelig en opfølgning på det, siger Henning Andersen.

Hjemmeværnsfamilie

Også Henning Andersens søn er frivillig i Hjemmeværnet, hvor han har været medlem i 25 år. Han sætter pris på de gode kammeratskaber, han har fået gennem Hjemmeværnet, og

- Det er jo lidt at være drengerøv, det her, at have lidt mere udstyr end de andre. Det er det, der er skægt, siger Claus Andersen.

At både far og søn er frivillige i Hjemmeværnet ser Claus Andersen som en god ting.

- Så har vi noget at snakke om, når vi mødes i weekenden. Konen er også soldat, så vi ved, hvad vi snakker om, siger han.