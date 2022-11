Grønne brandbiler: Høje energipriser presser den grønne omstilling op i gear

Redningskøretøjer med blåt blink på taget er specialet på virksomheden RK Brand og Teknik A/S i Ringe på Midtfyn.

- Vi har lige fået to Scania autosprøjter ind, som skal gøres klar til et dansk beredskab, der har lagt en ordre på et større antal køretøjer. De to store køretøjer er iskolde efter transporten, så de skal lige have lidt varme, fortæller Martin Pedersen, direktør og indehaver.

Virksomheden kører som den skal, men ligesom for mange andre er energipriserne også her i det midtfynske firma blevet en stor udfordring.

- Vores udfordring er helt simpel. Vi har altid fyret vores bygning op med gas, og lige pludselig er vores omkostninger til varme steget til det tre-firedobbelte, siger Martin Pedersen.



De høje energipriser betyder, at den grønne omstilling af virksomheden nu sættes op i et højere gear end ellers planlagt.

Energikrisen er den største udfordring lige nu

Energikrisen udpeges af fynske virksomheder som det, der har allerstørst indflydelse på deres forretning lige nu. Det viser en ny undersøgelse fra Erhvervshus Fyn.

Organisationen har gennemført en rundspørge blandt fynske virksomheder, og resultatet viser, at der er sket store forandringer i forhold til, hvad der er erhvervslivets største udfordringer.

- En tredjedel af de fynske virksomheder ser energikrisen som det, der påvirker deres forretning allermest, ikke bare i disse måneder, men også et til to år frem i tiden, siger Palle Mathiasen, energikonsulent og forretningsudvikler hos Erhvervshus Fyn.

Sammen med inflationen har energikrisen overhalet andre udfordringer som efterslæb fra corona og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Selv krigen i Ukraine og udfordringer med forsyning af materialer falder for de fleste virksomheder i baggrunden sammenlignet med usikkerheden om energi.

Grøn omstilling hurtigere end planlagt

Nu forsøger virksomhederne at finde en vej gennem krisen, og her ses en grøn omstilling som en mulig redningsplanke.

Næsten en fjerdedel af virksomhederne angiver nu grøn omstilling som et af deres tre væsentligste behov. For blot et år siden var det kun 12 procent.

- Det understreger, at der ikke bare er tale om et væsentligt, men også for mange ret akut behov, siger Palle Mathiasen.

Han rådgiver fynske virksomheder om energieffektiviseringer og bæredygtige el-, gas- og varmeløsninger. Resultatet af den nye undersøgelse flugter med den markant store efterspørgsel på energirådgivning, som Palle Mathiasen oplever i øjeblikket.

- Her i efteråret er det eksploderet med henvendelser fra virksomhederne, og de fleste er klar på aftrækkeren til at foretage en grøn omstilling her og nu, fortæller Palle Mathiasen.



Investerer i nyt varmesystem

Hos RK Brand og Teknik har man allerede besluttet sig for at ændre hele virksomhedens varmesystem. Der bliver investeret i styresystemer, der målretter varmen i forskellige lokaler efter behov, og gasfyret bliver suppleret af en varmepumpe. Solceller på taget bliver også overvejet, men den del skal der først analyseres på i samarbejde med energikonsulenten fra Erhvervshus Fyn.



Det bliver en større investering for virksomheden, men den grønne omstilling skal både ses som en løsning her og nu og en langsigtet investering, mener direktør Martin Pedersen.

- På den korte bane er der ingen tvivl om, at der kunne have været nogle hurtige og måske billigere løsninger. Der er også virksomheder her i området, der arbejder på at få fjernvarme hertil. Men vi driver vores virksomhed på en måde, hvor vi gerne vil kunne se vores udvikling fem til otte år frem i tiden, siger Martin Pedersen.