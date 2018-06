Højere hastigheder på motorvejen - men først næste år på Fyn

Vejdirektoratet sætter nu farten op på fire udvalgte motorvejsstrækninger og 17 landeveje.

Hastighedsgrænserne hæves fra 80 til 90 kilometer i timen på i alt 150 kilometer landevej og til 120 kilometer i timen på 31 kilometer motorvej.

Det sker som led i regeringens finanslovsforslag, der satte 93,6 millioner kroner af til at sætte farten op.

I første omgang er det strækninger på Østjyske Motorvej ved Vejle og Aarhus, Aarhus Syd og Holbæk-motorvejen, der får hævet farten til 120 kilometer i timen.

På Fyn bliver farten senere sat op til 130 kilometer i timen to steder, nemlig ved Nyborg og øst for Motorvejskryds Odense, der har forbindelse til Svendborg-motorvejen.

Men det sker først i løbet af de kommende år, oplyser Vejdirektoratet.

Pengene til arbejdet frigives, når 70 kilometer motorvej i hele landet opgraderes til 130 kilometer i timen.

Netop nu kæmper Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og flere støjplagede nyborgensere med støjen fra den stadigt stigende bilstrøm og utidsvarende støjafskærmning på motorvejsstrækningen fra Storebæltsbroen til øst for Hjulby.

En strækning som Vejdirektoratet hidtil har nedprioriteret i forhold til andre strækninger, der er støjplaget.

Fakta om de nye fartforhøjelser

Vejdirektoratet går nu i gang med at gøre udvalgte strækninger på landeveje og motorveje over hele landet klar til højere hastighedsgrænser.



Det sker i forlængelse af finanslovsaftalen for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til at hæve hastighedsgrænserne på udvalgte landeveje og motorveje på en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.



- Vores undersøgelser har afdækket 17 steder på landevejsnettet og fire motorvejsstrækninger, hvor det er muligt at hæve hastighedsgrænsen, og nu går vi i gang med at forbedre trafiksikkerheden, så strækningerne er klar til de højere hastighedsgrænser, siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet.



På en række andre motorvejsstrækninger har Vejdirektoratet desuden vurderet, at det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen fra 110 kilometer i timen til 130 kilometer i timen.



Derfor afsatte regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2018 desuden midler til at hæve hastighedsgrænsen til 130 kilometer i timen på de pågældende motorvejsstrækninger.

Opgraderingerne forventes at være gennemført i 2021.