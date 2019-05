Min mening: Højere tobakspriser er en gave

Af Camilla Hersom, folketingskandidat for Radikale Venstre

Den største dræber i Danmark er tobak. Derfor er det en af mine mærkesager, at vi i Danmark gør det dyrt og svært at begynde at ryge.

Hver anden ryger ender med at dø af rygerrelaterede sygdomme, og hvert eneste år er det tilfældet for 13.600 danskere. Det svarer til den samlede befolkning på Langeland!

På trods af, at regeringen siger, den bakker op om en røgfri generation ser vi, at udviklingen går den forkerte vej, og at flere unge begynder at ryge.

Tidlig debut fører til øget afhængighed, så der er stor risiko for at blive daglig ryger som voksen samt øget risiko for fysisk sygdom og tidlig død. Danmark har fem gange så høj andel af 16-24-årige daglige rygere som Norge.

De fleste rygere er begyndt som mindreårige. Kun ni procent af danske rygere er begyndt efter 20-årsalderen. Derfor skal vi sætte ALT ind på, at de unge ikke begynder at ryge – for når de først er blevet voksne, er det ikke et valg, de træffer.

Højere priser, skjulte pakker og store bøder

De nødvendige tiltag er oplagte og kendte, for de har virket i udlandet. Prisen på cigaretter skal markant op til eksempelvis 90 kroner i stedet for de cirka 40 kroner, som det koster i dag.

Vi skal have røgfri skoledage, pakkerne skal være skjulte i butikkerne, og der skal stanges klækkelige bøder ud, hvis der sælges til mindreårige eller indføres en egentlig licensordning for salg af cigaretter, som kan tages fra butikkerne, hvis de sælger til mindreårige.

Jeg kalder det en generationsgave. For uanset om du selv er ryger eller ej, er det bedste vi som ansvarlige voksne kan gøre for vores børns sundhed, at vi beslutter os for, at det skal være så svært og dyrt at begynde at ryge, at de unge lader være.

Det er nemlig ikke svært at lade være med at begynde. Det er derimod utrolig svært at holde op, når man først er blevet afhængig. Derfor skal rygere, der selv frivilligt beslutter at stoppe, også have mere gratis hjælp i form af rygeplaster og andre hjælpemidler.

Hvis vi gør tobakken dyrere, vil det selvfølgelig også blive dyrere for dig, der er ryger. Men det er den bedste gave, du kan give dine børn og børnebørn.