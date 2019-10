Fynske svineproducenter jubler: Højeste pris på grisekød i 18 år

Mangel på svinekød på det globale marked har fået priserne på grisekød op på det højeste niveau siden 2001. Det er udbredt svinepest i både Afrika og Asien, der trækker priserne gevaldig op.

- De asiatiske indkøbere sidder helt fremme på stolene lige nu for at sikre sig råvarer til fejringen af det kinesiske nytår i slutningen af januar, fortæller Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown.

Pludselig himmelflugt

I denne uge ramte noteringen for svinekød 12.80 kroner for et kilo slagtesvin, og det luner hos de omkring 130 fynske svineproducenter med over 100 søer.

Læs også Fynsk landmand er årets slagtesvineproducent

- Det er blevet lidt sjovere at producere grise. Noteringen startede ellers lavt i år, men så er den pludselig røget på himmelflugt. Mest på grund af andres ulykke, siger Kasper Nordtorp, der er svinebrugskonsulent hos landbrugsorganisationen Centrovice.

Og himmelflugten forventes at fortsætte den kommende tid, når efterspørgslen efter svinekød til julen tager til i Europa de kommende måneder.

Lander lunt sted

- Det er bestemt noget, der kan mærkes. Når vi får afregningerne, så betyder det rigtig meget om et svin bliver afregnet til 12 kroner eller 7 kroner per kilo, siger Kasper Nordtorp.

Den øgede indtjening lander på et lunt sted for mange fynske svineproducenter.

Læs også Dyrskuets sikre hit: Kælegrise der snart bliver til flæskesteg

- Nogle vil bruge den ekstra indtjening til konsolidering, mens andre har brug for at få udviklet deres forretning, siger svinebrugskonsulenten.