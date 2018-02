Højresvingsulykke: Cyklister har fire sekunder til at nå over

Cyklister, der skal over krydset, hvor den 18-årige kvinde torsdag morgen blev dræbt i en højresvingsulykke, har fire sekunder til at nå over på den anden side. Flere cyklister mener, at det er al for kort tid.

Opdateret 13.45: Odense Kommune oplyser, at lyskrydset er grønt for cyklister mellem fire og tolv sekunder afhængigt af, hvor mange cykler der er registreret.

En elefant, to elefanter, tre elefanter, fire elefanter.

Så længe har cyklisterne grønt i krydset mellem Svendborgvej og Drejebænken i det sydlige Odense, hvor en 18-årig kvinde torsdag morgen blev dræbt i en højresvingsulykke.

Josephine Alexandra Smith holdt for rødt i lyskrydset torsdag morgen. Det samme gjorde en lastbilchauffør fra Ukraine, der holdt til venstre for den 18-årige gymnasieelev. Fyns Politi har endnu ikke fået nogen henvendelser fra vidner, og derfor er det ikke til at sige, hvem der havde grønt, og hvem der havde rødt.

Men politiets undersøgelser har indtil videre vist, at Josephine Alexandra Smith og lastbilchaufføren satte i gang i krydset samtidig, og det resulterede i, at hun blev dræbt klokken 9.40.

Otte sekunder og uheldsfrit kryds

Ifølge Rasmus Bach Mandø fra Odense Kommunes afdeling for trafiksikkerhed er der grønt lys for cyklister i mellem fire og tolv sekunder.

- Jeg forstår godt, at man synes, at fire sekunder føles som kort tid. Det er sådan, at signalet har en radardetektering, som betyder, at hvis der er flere cyklister, kan grøntiden for cyklister forlænges helt op til tolv sekunder, siger han til TV 2/Fyn.

Rasmus Bach Mandø forklarer, at grøntiden betegnes som den tid, cyklisterne har til at køre ud i krydset og ikke nå ud af krydset.

Han fortæller desuden, at krydset mellem Svendborgvej og Drejebænken ikke normalt er et kryds med mange højresvingsulykker.

Faktisk har undersøgelser, som kommunen har lavet af krydset, vist, at der egentlig ikke burde kunne ske den slags ulykker i krydset, da det er sikret imod det. Lyskrydset er lavet, så cyklisterne får rødt lys, mens bilerne har grønt og omvendt. Samtidig er stoplinjen for bilisterne trukket tilbage, så cyklister ikke overses.

Alt for kort tid

- Man har jo nærmest kun tre sekunder til at nå over. Det er ikke meget tid, man har til at nå helt over på den anden side, siger Viktor Vinggaard Aaris, der går på Sct. Knuds Gymnasium ligesom den 18-årige kvindelige cyklist.

Han fortæller, at den korte tid måske får nogle cyklister til at tage en unødvendig risiko i det stærkt befærdede kryds.

- Det kan godt give nogle problemer. Og der vil også være nogle, der tænker, at de godt lige kan nå den på den grønne, siger Viktor Vinggaard Aaris.

Han synes helt klart, at der burde være grønt for cyklisterne i længere tid.

- Man skal lige give den nogle sekunder længere, så man kan nå helt over, påpeger Viktor Vinggaard Aaris.

Gymnasieleven fortæller, at de cyklende elever har meget fokus på krydset ved Drejebænken i det sydlige Odense.

- Helt klart. Der er så få sekunder til at køre over. Så jeg er meget opmærksom her, siger Viktor Vinggaard Aaris.

Han fortæller, at ulykken torsdag morgen har sat nogle tanker i gang i forhold til sikkerheden på cykel i Odense.

- Helt klart. Det er alvorligt det her, og man skal virkelig passe på. Det kan ske for alle, siger Viktor Vinggaard Aaris.

Cyklist: Grønt lys i længere tid

Hans klassekammerat Christian Jordberg mener også, at cyklisterne har for kort tid til at nå over de farlige kryds.

- Jeg synes ikke, det er en særlig god idé, når der er så mange cyklister, der kører her. Især om morgenen. Der sker mange højresvingsulykker, også andre steder, så jeg synes, det burde være tændt i længere tid (det grønne lys, red. for cyklister), siger Christian Jordberg.

Også han er særligt opmærksom på krydset ved Drejebænken.

- Der er så meget trafik her om morgenen. Mine forældre har også fortalt mig, at jeg skal være mere sikker herude efter det, der skete i går, siger Christian Jordberg, der sammen med Viktor Vinggaard Aaris går i 1.g på Sct. Knuds Gymnasium.

Mange farlige situationer

Også Michael Rungstrøm cykler hver dag i T-krydset mellem Svendborgvej og Drejebænken. Han er som udgangspunkt tilfreds med den måde, krydset er lavet på.

- Vi kommer til at køre alene, når der er grønt her, så hvis ellers alle overholder, hvad de skal, så burde der ikke ske noget. Men det er ret kort tid, at lyset er grønt for cyklister, så man skal af sted, når der bliver grønt. Man skal ikke komme, når der er gult, for det skifter hurtigt tilbage, siger Michael Rungstrøm, der til hverdag arbejder i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Lige som Viktor Vinggaard Aaris og Christian Jordberg ser han gerne, at der bliver grønt i længere tid for cyklisterne.

- Set i forhold til, hvad der er sket, så kan det sagtens give mening, at der er grønt i lidt længere tid, når cyklisterne skal af sted. Det vil gøre det mere sikkert at cykle her, siger Michael Rungstrøm.

- Der er mange farlige situationer, og cyklisten er den bløde i trafikken. Det sætter helt sikkert nogle tanker i gang, siger Michael Rungstrøm.