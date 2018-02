Højresvingsulykke: Hvad skete der, da 18-årig blev dræbt?

Fyns Politi er i gang med at analysere på bilinspektørens undersøgelser i forbindelse med den tragiske højresvingsulykke i Odense torsdag morgen. Imens sidder anholdt ukrainsk chauffør fortsat på politigården.

Vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen fortæller til TV 2/Fyn først på aftenen torsdag, at der arbejdes på højtryk med at få dannet sig et billede af, hvad der skete, da en 18-årig kvindelig cyklist torsdag morgen mistede livet i en højresvingsulykke.

Her blev den 18-årige dræbt, da en lastbil ramte hende i krydset ved Drejebænken i det sydlige Odense.

Politiets undersøgelser og afhøringer har indtil videre dokumenteret, at lastbilen holdt for rødt lys med henblik på at svinge til højre, mens den dræbte holdt på cyklestien til højre for lastbilen for at køre lige ud.

Lyskrydset er netop lavet for at undgå højresvingsulykker. Derfor kan det konstateres, at der enten var grønt lys for lastbilen - og dermed rødt lys for cyklisten - eller omvendt, da ulykken skete.

- Vi mangler vidner, der kan fortælle om, hvem der havde grønt lys - eller vidner som kan hjælpe os med at regne ud, hvem der havde retten til at køre, siger Thomas Bentsen.

De vidner som Fyns Politi gerne vil snakke med skal have været tilstede i lyskrydset samtidig med ulykken skete. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Analyserer undersøgelser

Fakta er, at både lastbilchaufføren og cyklisten satte i gang samtidig, og dermed skete ulykken, som dræbte cyklisten på stedet.

- Samtidig med at der efterlyses vidner, analyserer og tolker vi på de undersøgelser som bilinspektøren har foretaget, siger Thomas Bentsen.

Efter ulykken blev chaufføren, en ukrainsk mand, taget med på politistationen. Han er anholdt og opholder sig fortsat på stationen. Der endnu ikke taget stilling til om chaufføren skal fremstilles i grundlovsforhør.