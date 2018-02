18-årig kvinde dræbt: Lastbilschauffør løsladt

Den ukrainske chauffør, der torsdag var involveret i en dødsulykke, er nu blevet løsladt. Det oplyser anklagemyndigheden hos Fyns Politi.

Chaufføren, der er ukrainer, blev anholdt kort efter ulykken og blev torsdag afhørt ved hjælp af en tolk. Der er ikke mistanke om, at chaufføren har været påvirket af alkohol eller andet.

Fredag formiddag har Fyns Politi besluttet, at manden ikke skal fremstilles i grundlovsforhør, og han er derfor blevet løsladt.

- Det normale i de her sager er, at man får en bøde. Der er ikke noget, der tyder på, at det, der er sket, berettiger til en fængselsstraf, og derfor skal han ikke varetægtsfængsles, siger Brian Dybdahl, der er senioranklager ved Fyns Politi.

Fyns Politi ved stadig ikke præcist, hvad der skete, da 18-årige Josephine Alexandra Smith blev ramt af lastbilen og mistede livet.

- Vi efterforsker stadig ulykken, men vi mangler vidner. Vi ved derfor ikke, om pigen eller lastbilschaufføren er kørt over for rødt, siger Brian Dybdahl.