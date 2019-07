Brandsår og vabler: Højsæson for giftig plante på Fyn

Det er højsæson for legende børn i naturen, men også for den giftige vilde gule pastinak plante, der kan udløse brandvabler af dens saft. Naturstyrelsen har for nyligt udsendt en advarsel om planten efter en skole på Sjælland har været i nærkontakt med planten og fået slemme brandvabler.

Det er denne plante, der kan udløse brandsår og vabler. Foto: Morten Grundholm

Planten står flere steder på Fyn. Saften fra planten kan i kombinationen med sollys udløse meget alvorlige brandsår og -vabler. Selvom planten er en invasiv art, fjerner man den normalt ikke. Men efter en skoleklasse på Sjælland i sidste uge kom i kontakt med vild pastinak, fjerner man nu planten på Knudshoved, fordi der er fare for, at mennesker her kan komme i kontakt med planten.

Vild pastinak Kan blive op til to meter høj

Er i familie med bjørnekloen

Indeholder giften furanokumarin

Vokser ofte i vejkanter, grøfter og langs veje og stier

Har skærme med karakteristiske gule blomster

Når solen aktiverer plantens saft, udløser det vabler og brandsår Se mere

Forhindrer spredning

- Jeg har en plastik heldragt på, for ikke at få plantens saft på mig, siger Brian Jensen, der står og er i færd med at fjerne planten.

Det vækker nysgerrighed hos nogle forbipasserende, som også har hørt om skolen på Sjælland.

- Jeg troede, at jeg vidste, hvordan den så ud. Men jeg er ikke helt sikker, så vi skal da lige over og kigge, siger Gunhild Tobiasen fra Holstebro.

- Vi går og samler dem sammen, så vi undgår at de spreder sig. Det er en opgave, vi vil lave over de næste tre-fire år. Det gælder om at være vedholdende, siger Jan Lyngsø, der er driftsleder hos Sund&Bælt.

Lær planten at kende

Planten er ikke kun i Nyborg Kommune. Odense Kommune oplyser, at de også har planten. Planten står især langs Kertemindevej.

Miljøstyrelsen opfordrer derfor fynboerne til at lære planten at kende og holde sig fra den.

- Ligesom man ved, hvordan en bjørneklo ser ud og en brandmand, så håber vi, at man også lærer at vide, hvornår det er en vild pastinak, siger Peter Lyhne Højbjerg, der er naturforvalter hos Miljøstyrelsen.